«Дискотека Авария» выступит перед казанцами в День России

На площадке возле «Чаши» споют Эльмира Калимуллина, «Большой куш» и «Мураками».

(Казань, 9 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Группа «Дискотека Авария» станет хедлайнером концерта в Казани в День России. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил председатель Комитета по делам детей и молодежи исполкома Казани Айрат Фаизов.

Главной площадкой празднования Дня России станет территория возле Центра семьи «Казан». Концерт будет длиться с полудня и до семи вечера. Певица Эльмира Калимуллина исполнит гимн России, а после выступят местные звезды — команды «Большой куш» и «Мураками». Хедлайнерами концерта станет группа «Дискотека Авария».

Праздничный концерт прогремит в 22:00 над акваторией Казанки. Лучше всего его будет видно с Кремлевской Набережной.

В этот же день в парке Горького пройдет парад «Дружбы народов», а в парке Урицкого — состязание по авто-, авиа- и судомоделированию.