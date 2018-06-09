Фаттахов: Первая очередь набережной озера Кабан откроется к 15 июня

Фото: Салават Камалетдинов
(Казань, 9 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). Первая очередь набережной озера Кабан откроется к 15 июня. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил первый заместитель руководителя исполкома Казани Дамир Фаттахов.
Он напомнил, что проект благоустройства набережной был разработан российско-китайским консорциумом в рамках международного конкурса.
Он подчеркнул, что в Казани традиционно уделяют особое внимание благоустройству города в преддверии события международного события — ЧМ-2018.
Так, в преддверии турнира в Казани отремонтировано более 2,5 млн кв. м дорог, высажено 19 тыс. кв. м цветников, около 4 тыс. деревьев, 20 тыс. кустарников, город украсили цветочные композиции, появились новые общественные пространства.
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