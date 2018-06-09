Путин и Си Цзиньпин приготовили китайские блюда

Главы двух стран готовили гоубули — блюдо, похожее на пельмени.

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин вместе приготовили тяньцзиньские блюда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CCTV.

Отмечается, что главы двух стран готовили гоубули — блюдо, похожее на пельмени.

Блюдо, которое приготовил Путин, одобрил один из представителей Китая.

Кроме того, коллеги попробовали традиционное китайское блюдо, которое напоминает фаршированные блины.