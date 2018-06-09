Глава ДНР рассказал о двух вариантах урегулирования конфликта в Донбассе

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(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Мира в Донбассе можно добиться двумя способами. Об этом сообщает RT со ссылкой на главу самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко.
По его словам, первым вариантом является капитуляция Украины, после чего Донбасс занимает территорию, которую считает исконно своей. Согласно второму варианту, Украину должны возглавить те люди, с которыми можно будет сесть за стол переговоров, отметил Захарченко.
В ДНР рассчитывают, что Украина отдаст всю Донецкую область, сказал он.
Ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что минского формата переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе не существует.
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