Усложняет жизнь интервьюера: Австрийский журналист рассказал об интервью с Путиным

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Интервью с Президентом России Владимиром Путиным было самым сложным в карьере австрийского журналиста телеканала ORF Армина Вольфа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico.
По словам Вольфа, это было самое сложное интервью из всех, что он когда-либо брал, по трем причинам.
Так, ему было сложно брать интервью не в своей студии, а в Кремле, синхронный перевод мешал спонтанно реагировать, а также сложность состояла в том, что Путин — хитрый собеседник, который делает все, чтобы усложнить жизнь интервьюера.
Вольф отметил, что Путин замечает, когда его перебивают, в отличие от большинства политиков, которые обычно или разрешают себя перебить, или продолжают говорить.
«А Путин акцентирует каждое прерывание, и после третьего или четвертого раза интервьюер уже кажется грубым или не особо заинтересованным в его ответах», — сказал журналист.
Российский лидер часто отвечает вопросом на вопрос и «отвлекает внимание от заданной темы», добавил Вольф.
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