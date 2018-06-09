Усложняет жизнь интервьюера: Австрийский журналист рассказал об интервью с Путиным

По словам Армина Вольфа, Президент России часто отвечает вопросом на вопрос и «отвлекает внимание от заданной темы».

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Интервью с Президентом России Владимиром Путиным было самым сложным в карьере австрийского журналиста телеканала ORF Армина Вольфа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico.

По словам Вольфа, это было самое сложное интервью из всех, что он когда-либо брал, по трем причинам.

Так, ему было сложно брать интервью не в своей студии, а в Кремле, синхронный перевод мешал спонтанно реагировать, а также сложность состояла в том, что Путин — хитрый собеседник, который делает все, чтобы усложнить жизнь интервьюера.

Вольф отметил, что Путин замечает, когда его перебивают, в отличие от большинства политиков, которые обычно или разрешают себя перебить, или продолжают говорить.

«А Путин акцентирует каждое прерывание, и после третьего или четвертого раза интервьюер уже кажется грубым или не особо заинтересованным в его ответах», — сказал журналист.

Российский лидер часто отвечает вопросом на вопрос и «отвлекает внимание от заданной темы», добавил Вольф.