Порошенко: Минского формата переговоров по Донбассу не существует

Существует только нормандский формат переговоров, заявил Президент Украины.

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Не существует минского формата переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе, есть лишь нормандский формат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Президента Украины Петра Порошенко.

Порошенко добавил, что экс-президент Украины Леонид Кучма не принимает никакого участия в минском формате переговоров.

По его словам, в нормандском формате также участвуют лидеры России, Франции и Германии.

Президент Украины отметил, что готов рассматривать другой формат, где «будет Путин», но он уверен, что таких форматов не существует.

Ранее МВД Украины заявило, что Донбасс можно вернуть с помощью полицейских.