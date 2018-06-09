Порошенко: Минского формата переговоров по Донбассу не существует

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(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Не существует минского формата переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе, есть лишь нормандский формат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Президента Украины Петра Порошенко.
Порошенко добавил, что экс-президент Украины Леонид Кучма не принимает никакого участия в минском формате переговоров.
По его словам, в нормандском формате также участвуют лидеры России, Франции и Германии.
Президент Украины отметил, что готов рассматривать другой формат, где «будет Путин», но он уверен, что таких форматов не существует.
Ранее МВД Украины заявило, что Донбасс можно вернуть с помощью полицейских.
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