СМИ: Минобороны готовит изменения в правила призыва на срочную службу

Поправки в документ могут быть окончательно сформированы и одобрены к июлю текущего года.

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Минобороны РФ собирается внести изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе» и в положение о призыве, пишут «Известия».

Уже этой осенью молодые люди, которых признали ограниченно годными к службе, будут иметь возможность по своему желанию во второй раз пройти медкомиссию.

Призывников могут поделить на две категории — новобранцев, у которых нет воинских званий, и они пребывают в запасе, а также призывников, у которых есть воинские звания, и они не числятся в запасе.

Для первой категории срок службы будет отсчитываться со дня присвоения звания. Вторая категория будет вести счет срока службы со дня приказа военкома субъекта федерации о направлении в воинскую часть.

Поправки в документ могут быть окончательно сформированы и одобрены к июлю текущего года, отмечается в сообщении издания.