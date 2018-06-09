Георгиос Барцокас: «В моем понимании мы уже чемпионы»

Впереди команду ожидает игра за титул с ЦСКА.

(9 июня, Казань, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас прокомментировал победу над УНИКСом в полуфинале Единой лиги ВТБ (76:71), назвав матч самым важным в сезоне. Об этом сообщается на официальном сайте лиги ВТБ.

«Игра с УНИКСом была самой важной в сезоне для нас. Передо мной были поставлены две задачи: выйти в плей-офф Евролиги и вернуться в турнир в следующем сезоне, что редко удается клубам в Единой лиге ВТБ. Обычно в Лиге ВТБ у клубов, играющих в Евролиге, возникают большие проблемы. Так было и с нами, но мы показали, что у нас есть характер. Впереди игра за титул с ЦСКА, но в моем понимании мы уже чемпионы, мы решили все задачи на сезон», — отметил Барцокас.