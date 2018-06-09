Путин рассчитывает на конструктивную встречу с Трампом

Президент России назвал американского коллегу человеком, который «умеет слушать».

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на конструктивную встречу с его американским коллегой Дональдом Трампом. Он сказал об этом в интервью программе «Вести в субботу с Сергеем Брилевым», которое целиком выйдет в эфир сегодня на телеканале «Россия 24», передает ТАСС.

Российский лидер заметил, что Президент США является «человеком вдумчивым, умеет слушать и реагирует на приводимые собеседником аргументы».

Ранее The Wall Street Journal узнал о просьбе Путина устроить встречу с Трампом этим летом в Австрии, обращенной к Федеральному канцлеру этой страны Себастьяну Курцу.