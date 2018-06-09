МВД отвергло информацию об уничтожении данных заключенных ГУЛАГа

Замглавы МВД Зубов заявил, что архивные учетные карточки должны храниться вечно.

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Статс-секретарь – заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов назвал не соответствующей действительности информацию об уничтожении архивных учетных карточек заключенных советского времени. Об этом сообщает пресс-служба Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

На заседании Межведомственной рабочей группы по увековечению памяти жертв политических репрессий исполнительный директор Международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал» Елена Жемкова задала вопрос о проблеме хранения учетных карточек репрессированных.

В ответ замглавы МВД заявил, что архивные карточки являются документом строгой отчетности и должны храниться вечно. Вопрос же наличия документов конкретных заключенных должен рассматриваться отдельно, добавил он.

Ранее газета «Коммерсантъ» написала о межведомственном приказе под грифом «для служебного пользования» от 12 февраля 2014 года, согласно которому учетные карточки заключенных должны уничтожаться по достижению ими возраста 80 лет. Именно на этот документ ссылались представители МВД, сообщая исследователям об уничтожении документации.