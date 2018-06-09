Акцию «Остановись до переезда» в Казанском регионе ГЖД поддержали четыре тысячи водителей

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(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). В Международный день безопасности на железнодорожных переездах в Казанском регионе ГЖД прошла акция «Остановись до переезда». Ее участниками стали около 4 тыс. водителей, сообщает пресс-служба региона.
Акция была организована для привлечения внимания водителей автотранспорта к правилам пересечения переездов. Железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД раздали водителям жилеты со светоотражающим элементом и памятки по соблюдению ПДД.
В Казанском регионе ГЖД мероприятия прошли на 43 переездах, расположенных в границах Татарстана, Чувашии и Марий Эл.
«Главной причиной ДТП по-прежнему остается человеческий фактор – невнимательность самих водителей транспортных средств, нарушение правил дорожного движения. Водители должны помнить, что тормозной путь локомотива составляет около километра. Остановить его мгновенно невозможно», – отметил заместитель начальника ГЖД Александр Черемнов.
С начала года на полигоне Горьковской магистрали случилось 12 дорожно-транспортных происшествий, в том числе три – на полигоне Казанского региона.
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