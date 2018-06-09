Акцию «Остановись до переезда» в Казанском регионе ГЖД поддержали четыре тысячи водителей

В Казанском регионе ГЖД мероприятия акции прошли на 43 переездах в Татарстане, Чувашии и Марий Эл.

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). В Международный день безопасности на железнодорожных переездах в Казанском регионе ГЖД прошла акция «Остановись до переезда». Ее участниками стали около 4 тыс. водителей, сообщает пресс-служба региона.

Акция была организована для привлечения внимания водителей автотранспорта к правилам пересечения переездов. Железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД раздали водителям жилеты со светоотражающим элементом и памятки по соблюдению ПДД.

В Казанском регионе ГЖД мероприятия прошли на 43 переездах, расположенных в границах Татарстана, Чувашии и Марий Эл.

«Главной причиной ДТП по-прежнему остается человеческий фактор – невнимательность самих водителей транспортных средств, нарушение правил дорожного движения. Водители должны помнить, что тормозной путь локомотива составляет около километра. Остановить его мгновенно невозможно», – отметил заместитель начальника ГЖД Александр Черемнов.

С начала года на полигоне Горьковской магистрали случилось 12 дорожно-транспортных происшествий, в том числе три – на полигоне Казанского региона.