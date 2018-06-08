Более 1,3 тысячи коров животноводы Елабужского района перевели на летние пастбища

На летнее содержание крупный рогатый скот перевели три хозяйства района.

(Елабуга, 9 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабужском районе Татарстана животноводы перевели скот на летнее содержание.

Летние лагеря для крупного рогатого скота созданы в трех хозяйствах района. Всего на пастбищах находятся более 1,3 тыс. коров, сообщили в Управлении сельского хозяйства района.

КРС в летние лагеря перевели такие хозяйства, как АФ «Колос», «Алабуга» и «Новый Юраш». В лагерях этих сельхозпредприятий имеется современное доильное оборудование. К примеру, у агрофирмы «Алабуга» сегодня на зеленых пастбищах пасутся около 400 коров. За сутки доярки здесь получают до 6 т молока. Надой с каждой коровы составляет 16,5 кг. В планах хозяйства поднять надои до 7 т в сутки.