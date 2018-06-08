Äìèòðèé Òóìàíîâ: Ñèñòåìà «Ãîëîñà» íà «Ïåðâîì êàíàëå» – ñòðàøíàÿ âåùü, îíà ó÷èò æåñòîêîñòè

Ðåêîìåíäóåì
Ôîòî: wikimedia.org/wiki/User:Okras, Ñóëòàí Èñõàêîâ
(Êàçàíü, 9 èþíÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Îñíîâàòåëü ôåñòèâàëüíîãî äâèæåíèÿ «Ñîçâåçäèå — Éîëäûçëûê» Äìèòðèé Òóìàíîâ âûñòóïèë ñ ðåçêîé êðèòèêîé ïðèíöèïîâ ðàáîòû íèäåðëàíäñêîãî ïðîåêòà The Voice, ïðåäñòàâëåííîãî â Ðîññèè øîó «Ãîëîñ» íà «Ïåðâîì êàíàëå». Â èíòåðâüþ ãåíäèðåêòîðó «Òàòìåäèà» Àíäðåþ Êóçüìèíó Òóìàíîâ çàÿâèë, ÷òî ñèñòåìà «Ãîëîñà» íàðóøàåò íåðàçðûâíóþ ñâÿçü ó÷èòåëÿ è ó÷åíèêà, ïðèâåäÿ â ïðèìåð èñòîðèþ ïîëüñêîãî ïåäàãîãà ßíóøà Êîð÷àêà, ïîñëåäîâàâøåãî çà ñâîèìè âîñïèòàííèêàìè â Îñâåíöèì.
«Ñèñòåìà „Ãîëîñà“ — ýòà ñòðàøíàÿ âåùü. Ïîòîìó, ÷òî âîò ýòà íèäåðëàíäñêàÿ ôðàíøèçà The Voice, îíà ó÷èò æåñòîêîñòè. Â ÷åì çàêëþ÷àåòñÿ, âîîáùå, êóëüòóðà è ñîõðàííîñòü öèâèëèçàöèè? Â íàøèõ ñâÿòûõ âåùàõ — ýòî ìèëîñåðäèå, äîáðîòà, êîòîðûå âîñïåâàþò âñå ðåëèãèè. Â „Ãîëîñå“ æåñòêî íàðóøàåòñÿ, ñïåöèàëüíî âîñïèòûâàåòñÿ íàðóøåíèå òàíäåìà ïåäàãîã — ó÷åíèê. È ýòî ñàìîå ñòðàøíîå â „Ãîëîñå“: îí ó÷èò, ÷òî ñàì ïåäàãîã íàáèðàåò èç 16 ÷åëîâåê, è îí ñàì èõ óíè÷òîæàåò, — îòìåòèë Òóìàíîâ. — Ýòî æå âàðâàðñêàÿ, èçóâåðñêàÿ æåñòîêîñòü. <..> Îí åãî íå âûáðàë — ñäåëàë åãî íåóäà÷íèêîì. È ñàìîå ãëàâíîå, ó íèõ íåò âîçìîæíîñòè ðåàáèëèòèðîâàòüñÿ. È ýòî âñïûõíåò â 40 ëåò: „Òû æå íåóäà÷íèê, íå ïðîøåë“, — ñêàæåò ìóæ, ñêàæåò âðà÷. Âñå ýòî íà 140 ìèëëèîíîâ (òðàíñëèðóåòñÿ)».
Äìèòðèé Òóìàíîâ âñïîìíèë èñòîðèþ 11-ëåòíåé Ýìèëèè Õàéðèåâîé, ìîëîäîé ïåâèöû èç Ìàìàäûøà, êîòîðàÿ ïðèíèìàëà ó÷àñòèå â 5 ñåçîíå øîó «Ãîëîñ. Äåòè» â 2018 ãîäó. Â îäíîì èç ïîñëåäíèõ òóðîâ äåâóøêà ïîêèíóëà ïðîåêò. Âîçìóùåíèå îñíîâàòåëÿ «Ñîçâåçäèÿ» âûçâàë íå ñàì ôàêò óõîäà Õàéðèåâîé, à òî, ÷òî åå «íàñòàâíèê» Âàëåðèé Ìåëàäçå íàçûâàåò ñåáÿ ïåäàãîãîì, ó÷èòåëåì, ïîçàíèìàâøèñü ñ äåâóøêîé âñåãî íåñêîëüêî ìèíóò.
«Ýòîò ïðîåêò ñîçäàí äëÿ òîãî, ÷òîáû óíè÷òîæèòü íàøè äóõîâíûå öåííîñòè, ïîòîìó ÷òî ßíóø Êîð÷àê â ïðèìåð âñåì ïåäàãîãàì èäåò â Îñâåíöèì, ýñýñîâöû åìó ãîâîðÿò: „Íå íàäî, âû ÷òî? Ïóñòü äåòè-åâðåè åäóò îäíè òóäà. Âû íå äîëæíû âõîäèòü â ýòîò âàãîí“. Îí ñãîðåë â ïå÷àõ Îñâåíöèìà. À ó íàñ áåðóò íàøèõ äåòåé, óíè÷òîæàþò, è ó÷àò äðóãèõ ïåäàãîãîâ áûòü æåñòîêèìè. Ýòîò ïðîåêò íå ñåðòèôèöèðîâàí íè Ìèíèñòåðñòâîì êóëüòóðû, íè Ïðåçèäåíòîì Ïóòèíûì, íè Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ. À ñåðòèôèöèðîâàííûé ïðîåêò „Ñîçâåçäèå“ èç Ìîñêâû íè îäíîãî ãðàíòà íå ïîëó÷èë, íè îäíîãî», — çàêëþ÷èë îñíîâàòåëü ôåñòèâàëüíîãî äâèæåíèÿ.
Ïîëíàÿ âåðñèÿ èíòåðâüþ óæå äîñòóïíà íà èíòåðíåò-ðåñóðñå sntat.ru. Âèäåîâåðñèþ ìîæíî óâèäåòü íà êàíàëå ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» â YouTube. Òåëåâèçèîííóþ âåðñèþ èíòåðâüþ ñìîòðèòå â ïðîãðàììå «Èíòåðâüþ áåç ãàëñòóêà ñ Àíäðååì Êóçüìèíûì» íà òåëåêàíàëå «Òàòàðñòàí 24» â ñóááîòó, â 18.30 è â âîñêðåñåíüå, â 13.30.
Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü
Èíöèäåíò ïðîèçîøåë â îêòÿáðå 2017 ãîäà íà óëèöå ×îëîâñêîãî â Ìåíäåëååâñêå.
×åñòâîâàíèå ëåãåíäàðíûõ èãðîêîâ êàçàíñêîãî êëóáà Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà ïðîâåäåò 14 èþíÿ.
Â Íàöèîíàëüíîé áèáëèîòåêå ïðîøëà òâîð÷åñêàÿ âñòðå÷à è ïðåçåíòàöèÿ íîâîãî ðîìàíà ïèñàòåëüíèöû «Äåòè ìîè».
Îñíîâàòåëü «Ñîçâåçäèå – Éîëäûçëûê» ðåçêî îñóäèë ïðèíöèïû ðàáîòû íèäåðëàíäñêîãî ïðîåêòà The Voice, ïðåäñòàâëåííîãî â Ðîññèè øîó «Ãîëîñ».
Â àêöèè ó÷àñòâóþò ñìàðòôîíû Apple (iPhone 5 è íîâåå) è íåêîòîðûå ìîäåëè Samsung.
Ñõåìà ïðîåçäà ñ êðóãîâûì äâèæåíèåì, îïðîáîâàííàÿ âî âðåìÿ òåñòîâîãî ìàò÷à 7 ìàÿ, íå îïðàâäàëà ñåáÿ.
Äëÿ æèòåëåé ãîðîäà âûñòóïèò óëè÷íûé òåàòð èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà «Ñòðàíñòâóþùèå êóêëû ãîñïîäèíà Ïýæî».
Íà òåððèòîðèè âîçëå Öåíòðà ñåìüè «Êàçàí» áóäåò ðàáîòàòü ìåäèöèíñêèé öåíòð.
Íóðñóëòàí Íàçàðáàåâ ïðèåäåò â Ðåñïóáëèêó Òàòàðñòàí äëÿ ïðîâåäåíèÿ âñòðå÷, îáñóæäåíèé ïî äàëüíåéøåìó ñîòðóäíè÷åñòâó.
Ìóæ÷èíà íà âåñåëüíîé ëîäêå çàïëûë íà îñòðîâ, íî íå ñìîã âåðíóòüñÿ äîìîé èç-çà ïîäíÿâøåãîñÿ ñèëüíîãî âåòðà è âûñîêîé âîëíû.
Ê 1 èþíÿ âûïóùåíî åùå 20 ãèäîâ (ñòóäåíòîâ ÊÔÓ) ñî çíàíèåì ôàðñè, êîòîðûå ñìîãóò ñîïðîâîæäàòü ãîñòåé è áîëåëüùèêîâ èç Èðàíà.
Îòëè÷èòåëüíîé îñîáåííîñòüþ Êàçàíè êàê ãîðîäà-îðãàíèçàòîðà ×Ì-2018 ñòàíåò âòîðîé ýêðàí íà Ôåñòèâàëå áîëåëüùèêîâ FIFA.
Àëåêñåé Àáðàìîâ ñîîáùèë î áëèæàéøèõ ïëàíàõ âåäîìñòâà, öèôðîâûõ íîâîââåäåíèÿõ è îòíîøåíèè âåäîìñòâà ê áèçíåñó.
Ïî ñëîâàì îñíîâàòåëÿ ôåñòèâàëüíîãî äâèæåíèÿ, â 2018 ãîäó èç êðóïíûõ ïðåäïðèÿòèé ðåñïóáëèêè òîëüêî «Òàòíåôòü» îêàçàëà ïîääåðæêó «Ñîçâåçäèþ».
Ïîæèëàÿ æåíùèíà çàøëà â ëåñîïîñàäêó ðÿäîì ñ âåùåâûì ðûíêîì «Íîâàÿ Òóðà» è íå ñìîãëà âûáðàòüñÿ íà äîðîãó.
Îïåðàòîðû êðóãëîñóòî÷íîé ãîðÿ÷åé ëèíèè ïðèíèìàþò çâîíêè íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ.
Ãåíïðîäþñåð ðåñïóáëèêàíñêîãî ôåñòèâàëüíîãî äâèæåíèÿ íàçâàë ãîäîâîé áþäæåò «ìå÷òû».
09 èþíÿÄìèòðèé Òóìàíîâ: «Íà íàøåãî ðîññèéñêîãî ðåáåíêà îáðóøèëàñü áåñïîùàäíàÿ, âñåðàñòëåâàþùàÿ ñóáêóëüòóðà àíãëîñàêñîâ»