Ãëàâíîå
Ñ îñòðîâà ïîä Íàáåðåæíûìè ×åëíàìè ñïàñëè ìóæ÷èíó

Òàòàð-èíôîðì

9 èþíÿ 2018, 11:38

Êóëüòóðà

Äìèòðèé Òóìàíîâ: Ñèñòåìà «Ãîëîñà» íà «Ïåðâîì êàíàëå» – ñòðàøíàÿ âåùü, îíà ó÷èò æåñòîêîñòè

Ðåêîìåíäóåì

Ôîòî: wikimedia.org/wiki/User:Okras, Ñóëòàí Èñõàêîâ

Îñíîâàòåëü «Ñîçâåçäèå – Éîëäûçëûê» ðåçêî îñóäèë ïðèíöèïû ðàáîòû íèäåðëàíäñêîãî ïðîåêòà The Voice, ïðåäñòàâëåííîãî â Ðîññèè øîó «Ãîëîñ».

(Êàçàíü, 9 èþíÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Îñíîâàòåëü ôåñòèâàëüíîãî äâèæåíèÿ «Ñîçâåçäèå — Éîëäûçëûê» Äìèòðèé Òóìàíîâ âûñòóïèë ñ ðåçêîé êðèòèêîé ïðèíöèïîâ ðàáîòû íèäåðëàíäñêîãî ïðîåêòà The Voice, ïðåäñòàâëåííîãî â Ðîññèè øîó «Ãîëîñ» íà «Ïåðâîì êàíàëå». Â èíòåðâüþ ãåíäèðåêòîðó «Òàòìåäèà» Àíäðåþ Êóçüìèíó Òóìàíîâ çàÿâèë, ÷òî ñèñòåìà «Ãîëîñà» íàðóøàåò íåðàçðûâíóþ ñâÿçü ó÷èòåëÿ è ó÷åíèêà, ïðèâåäÿ â ïðèìåð èñòîðèþ ïîëüñêîãî ïåäàãîãà ßíóøà Êîð÷àêà, ïîñëåäîâàâøåãî çà ñâîèìè âîñïèòàííèêàìè â Îñâåíöèì.

«Ñèñòåìà „Ãîëîñà“ — ýòà ñòðàøíàÿ âåùü. Ïîòîìó, ÷òî âîò ýòà íèäåðëàíäñêàÿ ôðàíøèçà The Voice, îíà ó÷èò æåñòîêîñòè. Â ÷åì çàêëþ÷àåòñÿ, âîîáùå, êóëüòóðà è ñîõðàííîñòü öèâèëèçàöèè? Â íàøèõ ñâÿòûõ âåùàõ — ýòî ìèëîñåðäèå, äîáðîòà, êîòîðûå âîñïåâàþò âñå ðåëèãèè. Â „Ãîëîñå“ æåñòêî íàðóøàåòñÿ, ñïåöèàëüíî âîñïèòûâàåòñÿ íàðóøåíèå òàíäåìà ïåäàãîã — ó÷åíèê. È ýòî ñàìîå ñòðàøíîå â „Ãîëîñå“: îí ó÷èò, ÷òî ñàì ïåäàãîã íàáèðàåò èç 16 ÷åëîâåê, è îí ñàì èõ óíè÷òîæàåò, — îòìåòèë Òóìàíîâ. — Ýòî æå âàðâàðñêàÿ, èçóâåðñêàÿ æåñòîêîñòü. <..> Îí åãî íå âûáðàë — ñäåëàë åãî íåóäà÷íèêîì. È ñàìîå ãëàâíîå, ó íèõ íåò âîçìîæíîñòè ðåàáèëèòèðîâàòüñÿ. È ýòî âñïûõíåò â 40 ëåò: „Òû æå íåóäà÷íèê, íå ïðîøåë“, — ñêàæåò ìóæ, ñêàæåò âðà÷. Âñå ýòî íà 140 ìèëëèîíîâ (òðàíñëèðóåòñÿ)».

Äìèòðèé Òóìàíîâ âñïîìíèë èñòîðèþ 11-ëåòíåé Ýìèëèè Õàéðèåâîé, ìîëîäîé ïåâèöû èç Ìàìàäûøà, êîòîðàÿ ïðèíèìàëà ó÷àñòèå â 5 ñåçîíå øîó «Ãîëîñ. Äåòè» â 2018 ãîäó. Â îäíîì èç ïîñëåäíèõ òóðîâ äåâóøêà ïîêèíóëà ïðîåêò. Âîçìóùåíèå îñíîâàòåëÿ «Ñîçâåçäèÿ» âûçâàë íå ñàì ôàêò óõîäà Õàéðèåâîé, à òî, ÷òî åå «íàñòàâíèê» Âàëåðèé Ìåëàäçå íàçûâàåò ñåáÿ ïåäàãîãîì, ó÷èòåëåì, ïîçàíèìàâøèñü ñ äåâóøêîé âñåãî íåñêîëüêî ìèíóò.

Ð˜Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð²ÑŒÑŽ Ð±ÐµÐ· Ð³Ð°Ð»ÑÑ‚ÑƒÐºÐ¾Ð²-ÐÐ½Ð´Ñ€ÐµÐ¹ ÐšÑƒÐ·ÑŒÐ¼Ð¸Ð½ Ð¸ Ð”Ð¼Ð¸Ñ‚Ñ€Ð¸Ð¹ Ð¢ÑƒÐ¼Ð°Ð½Ð¾Ð²

«Ýòîò ïðîåêò ñîçäàí äëÿ òîãî, ÷òîáû óíè÷òîæèòü íàøè äóõîâíûå öåííîñòè, ïîòîìó ÷òî ßíóø Êîð÷àê â ïðèìåð âñåì ïåäàãîãàì èäåò â Îñâåíöèì, ýñýñîâöû åìó ãîâîðÿò: „Íå íàäî, âû ÷òî? Ïóñòü äåòè-åâðåè åäóò îäíè òóäà. Âû íå äîëæíû âõîäèòü â ýòîò âàãîí“. Îí ñãîðåë â ïå÷àõ Îñâåíöèìà. À ó íàñ áåðóò íàøèõ äåòåé, óíè÷òîæàþò, è ó÷àò äðóãèõ ïåäàãîãîâ áûòü æåñòîêèìè. Ýòîò ïðîåêò íå ñåðòèôèöèðîâàí íè Ìèíèñòåðñòâîì êóëüòóðû, íè Ïðåçèäåíòîì Ïóòèíûì, íè Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ. À ñåðòèôèöèðîâàííûé ïðîåêò „Ñîçâåçäèå“ èç Ìîñêâû íè îäíîãî ãðàíòà íå ïîëó÷èë, íè îäíîãî», — çàêëþ÷èë îñíîâàòåëü ôåñòèâàëüíîãî äâèæåíèÿ.

Ïîëíàÿ âåðñèÿ èíòåðâüþ óæå äîñòóïíà íà èíòåðíåò-ðåñóðñå sntat.ru. Âèäåîâåðñèþ ìîæíî óâèäåòü íà êàíàëå ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» â YouTube. Òåëåâèçèîííóþ âåðñèþ èíòåðâüþ ñìîòðèòå â ïðîãðàììå «Èíòåðâüþ áåç ãàëñòóêà ñ Àíäðååì Êóçüìèíûì» íà òåëåêàíàëå «Òàòàðñòàí 24» â ñóááîòó, â 18.30 è â âîñêðåñåíüå, â 13.30.

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Èðàäà Àþïîâà âûñêàçàëà ñâîå ìíåíèå î êíèãàõ Ãóçåëü ßõèíîé
Íîâîñòè äíÿ
12:28
Ïóòèí ïîäàðèë Ñè Öçèíüïèíó ðóññêóþ áàíþ
12:18
Ïîêëîííèêàì «Èãðû ïðåñòîëîâ» ïîêàæóò ïðåäûñòîðèþ ôàíòàñòè÷åñêîé ñàãè
12:04
Óìåð àêòåð òåàòðà èìåíè Ìàÿêîâñêîãî Èãîðü Îõëóïèí
11:55
Ãîä óñëîâíî ïîëó÷èë 24-ëåòíèé æèòåëü Òàòàðñòàíà, êîòîðûé èçáèë èíñïåêòîðà ÃÈÁÄÄ

Èíöèäåíò ïðîèçîøåë â îêòÿáðå 2017 ãîäà íà óëèöå ×îëîâñêîãî â Ìåíäåëååâñêå.

11:54
Ìèííèõàíîâ ïðèìåò â Êðåìëå ýêñ-ôóòáîëèñòîâ «Ðóáèíà» Ðûæèêîâà è Êàðàäåíèçà

×åñòâîâàíèå ëåãåíäàðíûõ èãðîêîâ êàçàíñêîãî êëóáà Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà ïðîâåäåò 14 èþíÿ.

11:50
Èðàäà Àþïîâà âûñêàçàëà ñâîå ìíåíèå î êíèãàõ Ãóçåëü ßõèíîé

Â Íàöèîíàëüíîé áèáëèîòåêå ïðîøëà òâîð÷åñêàÿ âñòðå÷à è ïðåçåíòàöèÿ íîâîãî ðîìàíà ïèñàòåëüíèöû «Äåòè ìîè».

11:38
Äìèòðèé Òóìàíîâ: Ñèñòåìà «Ãîëîñà» íà «Ïåðâîì êàíàëå» – ñòðàøíàÿ âåùü, îíà ó÷èò æåñòîêîñòè

Îñíîâàòåëü «Ñîçâåçäèå – Éîëäûçëûê» ðåçêî îñóäèë ïðèíöèïû ðàáîòû íèäåðëàíäñêîãî ïðîåêòà The Voice, ïðåäñòàâëåííîãî â Ðîññèè øîó «Ãîëîñ».

11:34
«Áèëàéí» ðàñøèðÿåò ïðîãðàììó Trade-in

Â àêöèè ó÷àñòâóþò ñìàðòôîíû Apple (iPhone 5 è íîâåå) è íåêîòîðûå ìîäåëè Samsung.

11:32
Âëàñòè Êàçàíè îòìåíèëè ñïåöïðîïóñêà äëÿ æèòåëåé «ïîñëåäíåé ìèëè» ó «Êàçàíü Àðåíû»

Ñõåìà ïðîåçäà ñ êðóãîâûì äâèæåíèåì, îïðîáîâàííàÿ âî âðåìÿ òåñòîâîãî ìàò÷à 7 ìàÿ, íå îïðàâäàëà ñåáÿ.

11:30
Èííîïîëèñ îòïðàçäíóåò ñâîå òðåõëåòèå êîíöåðòîì ãðóïïû «Íîãó ñâåëî»

Äëÿ æèòåëåé ãîðîäà âûñòóïèò óëè÷íûé òåàòð èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà «Ñòðàíñòâóþùèå êóêëû ãîñïîäèíà Ïýæî».

11:24
Áåçîïàñíîñòü ãîñòåé ôàí-ôåñòà â Êàçàíè îáåñïå÷àò 800 ñîòðóäíèêîâ ÌÂÄ

Íà òåððèòîðèè âîçëå Öåíòðà ñåìüè «Êàçàí» áóäåò ðàáîòàòü ìåäèöèíñêèé öåíòð.

11:22
Ïðåçèäåíò Êàçàõñòàíà ïîñåòèò Êàçàíü â Óðàçà-áàéðàì

Íóðñóëòàí Íàçàðáàåâ ïðèåäåò â Ðåñïóáëèêó Òàòàðñòàí äëÿ ïðîâåäåíèÿ âñòðå÷, îáñóæäåíèé ïî äàëüíåéøåìó ñîòðóäíè÷åñòâó.

11:21
Ñ îñòðîâà ïîä Íàáåðåæíûìè ×åëíàìè ñïàñëè ìóæ÷èíó

Ìóæ÷èíà íà âåñåëüíîé ëîäêå çàïëûë íà îñòðîâ, íî íå ñìîã âåðíóòüñÿ äîìîé èç-çà ïîäíÿâøåãîñÿ ñèëüíîãî âåòðà è âûñîêîé âîëíû.

11:17
Â Êàçàíè ê ×Ì-2018 ïîäãîòîâèëè 100 ãèäîâ ñî çíàíèåì ñåìè ÿçûêîâ

Ê 1 èþíÿ âûïóùåíî åùå 20 ãèäîâ (ñòóäåíòîâ ÊÔÓ) ñî çíàíèåì ôàðñè, êîòîðûå ñìîãóò ñîïðîâîæäàòü ãîñòåé è áîëåëüùèêîâ èç Èðàíà.

11:10
Ôàòòàõîâ: Âõîä íà Ôåñòèâàëü áîëåëüùèêîâ â Êàçàíè áóäåò áåñïëàòíûì

Îòëè÷èòåëüíîé îñîáåííîñòüþ Êàçàíè êàê ãîðîäà-îðãàíèçàòîðà ×Ì-2018 ñòàíåò âòîðîé ýêðàí íà Ôåñòèâàëå áîëåëüùèêîâ FIFA.

11:00
Ïîñëå ìàò÷åé ×Ì-2018 â Êàçàíè äëÿ âûâîçà ãîñòåé äîïîëíèòåëüíî ïðèâëåêóò 100 àâòîáóñîâ
10:56
Âñå îòåëè Êàçàíè ïðîøëè îôèöèàëüíóþ êëàññèôèêàöèþ ê ×Ì-2018
10:42
Â Ñåòè ïîÿâèëñÿ îôèöèàëüíûé êëèï íà ãèìí ×Ì-2018
10:38
Íà ÖÈÏÐ-2018 ãëàâà Ðîññòàíäàðòà ðàññêàçàë î íàïðàâëåíèÿõ ìîäåðíèçàöèè ðàáîòû âåäîìñòâà

Àëåêñåé Àáðàìîâ ñîîáùèë î áëèæàéøèõ ïëàíàõ âåäîìñòâà, öèôðîâûõ íîâîââåäåíèÿõ è îòíîøåíèè âåäîìñòâà ê áèçíåñó.

10:28
Äìèòðèé Òóìàíîâ âîçìóòèëñÿ îòñóòñòâèåì âíèìàíèÿ ê «Ñîçâåçäèþ» ó ïðîìûøëåííûõ ãèãàíòîâ Òàòàðñòàíà

Ïî ñëîâàì îñíîâàòåëÿ ôåñòèâàëüíîãî äâèæåíèÿ, â 2018 ãîäó èç êðóïíûõ ïðåäïðèÿòèé ðåñïóáëèêè òîëüêî «Òàòíåôòü» îêàçàëà ïîääåðæêó «Ñîçâåçäèþ».

10:15
77-ëåòíÿÿ æåíùèíà ïîòåðÿëàñü â ëåñó ïîä Êàçàíüþ

Ïîæèëàÿ æåíùèíà çàøëà â ëåñîïîñàäêó ðÿäîì ñ âåùåâûì ðûíêîì «Íîâàÿ Òóðà» è íå ñìîãëà âûáðàòüñÿ íà äîðîãó.

10:14
Çàõàð÷åíêî îçâó÷èë îáùèå öåëè ÄÍÐ è ËÍÐ
10:07
Â Êàçàíè îðãàíèçîâàëè ãîðÿ÷óþ ëèíèþ äëÿ òóðèñòîâ

Îïåðàòîðû êðóãëîñóòî÷íîé ãîðÿ÷åé ëèíèè ïðèíèìàþò çâîíêè íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ.

10:00
Äìèòðèé Òóìàíîâ: «Ñîçâåçäèþ» äëÿ ñ÷àñòüÿ íóæíî 108 ìèëëèîíîâ ðóáëåé

Ãåíïðîäþñåð ðåñïóáëèêàíñêîãî ôåñòèâàëüíîãî äâèæåíèÿ íàçâàë ãîäîâîé áþäæåò «ìå÷òû».

09:48
Ïóòèí è Ñè Öçèíüïèí ïðèãîòîâèëè êèòàéñêèå áëþäà
Ñîáûòèÿ

09 èþíÿÄìèòðèé Òóìàíîâ: «Íà íàøåãî ðîññèéñêîãî ðåáåíêà îáðóøèëàñü áåñïîùàäíàÿ, âñåðàñòëåâàþùàÿ ñóáêóëüòóðà àíãëîñàêñîâ»

08 èþíÿÎ÷åðåäíîé ñòðîèòåëüíûé ñêàíäàë â ×åëíàõ, èëè «ò¸ìíûå ëîøàäêè» â ïîäçåìíûõ ïåðåõîäàõ

08 èþíÿÑêîëüêèì òàòàðñòàíöàì åæåãîäíî ïîìîãàþò ñîöðàáîòíèêè: Ýëüìèðà Çàðèïîâà – î áëàãîðîäñòâå äóøè

08 èþíÿÎòäåëüíûé äèçàéí-êîä äëÿ èñòîðè÷åñêîãî öåíòðà, äåðåâÿííûé õàé-òåê è àóòåíòè÷íûé òðàíñïîðò: êàêèì êàçàíöû âèäÿò èñòîðè÷åñêèé öåíòð ãîðîäà

08 èþíÿÅâãåíèé Ãðèøêîâåö: «Êàçàíü, ïîæàëóé, îäèí èç íåìíîãèõ ãîðîäîâ, ñóùíîñòü êîòîðûõ ñèëüíî ïîìåíÿëàñü çà 30 ëåò»

08 èþíÿ8 – 10 èþíÿ â Êàçàíè: Ìàêñ Áàðñêèõ, ïîäâîäíàÿ îõîòà è Ëåòíèé êíèæíûé ôåñòèâàëü

08 èþíÿÄèðåêòîð Êàçàíñêîãî ôèëèàëà Óíèâåðñèòåòà þñòèöèè: Ó íàñ ãðàíäèîçíûå ïëàíû — ìû íàìåðåíû ïðèíÿòü 500 àáèòóðèåíòîâ