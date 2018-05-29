Дмитрий Туманов: «Созвездию» для счастья нужно 108 миллионов рублей

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Фото: Султан Исхаков
(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Основатель и генеральный продюсер республиканского фестивального движения «Созвездие — Йолдызлык» Дмитрий Туманов в интервью гендиректору «Татмедиа» Андрею Кузьмину назвал бюджет, который ежегодно должен выделяться на проведение мероприятий фестиваля для его успешного функционирования. По словам Туманова, сумма без учета вложений районов Татарстана должна составлять 108 млн рублей.
«Нам для счастья нужно 108 миллионов рублей, не считая муниципальных этих (имеется в виду вложений районных бюджетов на подготовку детей для прослушиваний — прим. Т-и). В этом году бюджет был 66 миллионов рублей, его снизили с 89 до 66, но оставили рассмотреть на июль. Благодаря поддержке Президента РТ и Премьер-министра 19 с чем-то должны добавить. Бюджет должен быть 108 миллионов рублей, мы должны смотреть не больше 80 номеров в день. Потому что мы даже не успеваем обсуждать, конечно, и качество уходит».
Туманов пояснил, что увеличение финансирования поможет увеличить количество мастер-классов от экспертов, приглашенных в коллегию фестиваля, а также количество конкурсных дней, тем самым ослабив колоссальную нагрузку на жюри и подняв качество просмотров.
«Вообще, существует недопонимание: 280 номеров в день жюри не имеет право просматривать, мы на протяжении пяти лет уже просматриваем по 250 номеров, увеличивая дни. Соответственно, увеличивается оплата членам жюри, аренды помещений, свет-звук. <...> Сувенирная продукция — кто-то говорит: „А может, не надо?“, у нас проверяющие органы говорят: „А зачем вам московское жюри?“. После этого, конечно, хочется уехать из республики, я ведь советник министра культуры Республики Крым, но я не могу уехать от детей. Конечно, это оскорбление, такие вещи тяжело переносятся», — заключил он.
Полная версия интервью уже доступна на интернет-ресурсе sntat.ru. Видеоверсию можно увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube. Телевизионную версию интервью смотрите в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» на телеканале «Татарстан 24» в субботу, в 18.30 и в воскресенье, в 13.30.
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