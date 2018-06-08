Äìèòðèé Òóìàíîâ âîçìóòèëñÿ îòñóòñòâèåì âíèìàíèÿ ê «Ñîçâåçäèþ» ó ïðîìûøëåííûõ ãèãàíòîâ Òàòàðñòàíà

Ðåêîìåíäóåì
Ôîòî: Èëüíàð Òóõáàòîâ, Ñóëòàí Èñõàêîâ
(Êàçàíü, 9 èþíÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Â íàñòîÿùåå âðåìÿ áîëüøèíñòâî êðóïíûõ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé Òàòàðñòàíà îáõîäÿò âíèìàíèåì ðåñïóáëèêàíñêîå ôåñòèâàëüíîå äâèæåíèå «Ñîçâåçäèå — Éîëäûçëûê». Â 2018 ãîäó òîëüêî «Òàòíåôòü» îêàçàëà ïîääåðæêó îðãêîìèòåòó ôåñòèâàëÿ, ïåðå÷èñëèâ 3,5 ìëí ðóáëåé, çàÿâèë â èíòåðâüþ ãåíäèðåêòîðó «Òàòìåäèà» Àíäðåþ Êóçüìèíó îñíîâàòåëü äâèæåíèÿ Äìèòðèé Òóìàíîâ. Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî ñëîæèâøàÿñÿ ñèòóàöèÿ «âîëíóåò è èçóìëÿåò».
«Åñëè áû âû çàäàëè âîïðîñ ïðî ìåöåíàòîâ: ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî ýòî ïëîõî î÷åíü, ÷òî èñêðåííå íèêòî íè îäíîãî ðàçà íå ïðåäëîæèë „Ñîçâåçäèþ“ ïîìîùü. Î÷åíü ìíîãî ïðîáëåì ó „Ñîçâåçäèÿ“. Íàïðèìåð, ïðèõîäèòñÿ ïåðåôîðìàòèðîâàòü áþäæåòû, êîãäà ó ðåáåíêà ñóïåðîäàðåííîãî ñëó÷èëàñü êàêàÿ-òî êàòàñòðîôà â æèçíè. Ìû ñîâåòîì ñîáèðàåìñÿ, èçûñêèâàåì äåíüãè, — îáúÿñíèë Òóìàíîâ. — Áëàãîòâîðèòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ îãðîìíûå â âîèíñêèõ ÷àñòÿõ ìû çàêðûâàåì èç ñâîèõ ïîðîé äåíåã. Íè îäèí ÷åëîâåê íå îáðàòèëñÿ ñ ïðîñüáîé: „À ìîæåò áûòü, ÷åì-íèáóäü ïîìî÷ü?“».
Ïîëíàÿ âåðñèÿ èíòåðâüþ óæå äîñòóïíà íà èíòåðíåò-ðåñóðñå sntat.ru. Âèäåîâåðñèþ ìîæíî óâèäåòü íà êàíàëå ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» â YouTube. Òåëåâèçèîííóþ âåðñèþ èíòåðâüþ ñìîòðèòå â ïðîãðàììå «Èíòåðâüþ áåç ãàëñòóêà ñ Àíäðååì Êóçüìèíûì» íà òåëåêàíàëå «Òàòàðñòàí 24» â ñóááîòó, â 18.30 è â âîñêðåñåíüå, â 13.30.
Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü
Öåíû íà ìîëîêî íå äîëæíû áûòü çàíèæåííûìè, ïîä÷åðêíóë ãëàâà Ìèíñåëüõîçïðîäà ÐÒ.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ãîðîäñêîé ïðåññ-öåíòð ïîëíîñòüþ ãîòîâ ê ïðåäñòîÿùåìó ìóíäèàëþ.
Â «Ìîëîäåæíîì» ïëàíèðóåòñÿ âûäåëèòü åùå 340 ó÷àñòêîâ ìîëîäûì ñåìüÿì.
Â ïåíèòåíöèàðíîì ó÷ðåæäåíèè ïðîøåë êîíêóðñ ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà «Ëó÷øèé ïî ïðîôåññèè».
Â ìàå ýòîãî ãîäà 18 ïðîöåíòîâ áîëüíè÷íûõ â ðåñïóáëèêå áûëè âûäàíû â ýëåêòðîííîì âèäå.
Âïåðâûå Àíäæåé Áîáîâñêè ïîñåòèë ìàò÷è ìóíäèàëÿ â äàëåêîì 1978 ãîäó.
Ïî ïðîãðàììå ñîöèàëüíîé èïîòåêè âîçâåäåíû 103 äîìà íà 2 òûñÿ÷è 807 êâàðòèð.
Â äíè ìàò÷åé äîïîëíèòåëüíûå öåíòðû âûäà÷è Fan ID áóäóò ðàáîòàòü ó ñòàäèîíà «Êàçàíü Àðåíà».
Â 2018 ãîäó ïî ðåñïóáëèêàíñêîé ïðîãðàììå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ïëàíèðóåòñÿ îòðåìîíòèðîâàòü 36 ïîæàðíûõ àâòîìîáèëåé.
Êàçàíöû 11 è 12 èþíÿ ñìîãóò çà ëþáîå ïîæåðòâîâàíèå ïîëó÷èòü çíà÷îê «Êðàñíàÿ ãâîçäèêà» â ïàðêå Ãîðüêîãî è Ãîðêèíñêî-Îìåòüåâñêîì ëåñó.
Ïðîãðàììà ïîëó÷åíèÿ âòîðîãî âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ ñòàðòîâàëà â 2016 ãîäó, òîãäà óíèâåðñèòåò âûäåëèë êâîòó íà 5 ìåñò.
Èíöèäåíò ïðîèçîøåë â îêòÿáðå 2017 ãîäà íà óëèöå ×îëîâñêîãî â Ìåíäåëååâñêå.
×åñòâîâàíèå ëåãåíäàðíûõ èãðîêîâ êàçàíñêîãî êëóáà Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà ïðîâåäåò 14 èþíÿ.
Â Íàöèîíàëüíîé áèáëèîòåêå ïðîøëà òâîð÷åñêàÿ âñòðå÷à è ïðåçåíòàöèÿ íîâîãî ðîìàíà ïèñàòåëüíèöû «Äåòè ìîè».
Îñíîâàòåëü «Ñîçâåçäèå – Éîëäûçëûê» ðåçêî îñóäèë ïðèíöèïû ðàáîòû íèäåðëàíäñêîãî ïðîåêòà The Voice, ïðåäñòàâëåííîãî â Ðîññèè øîó «Ãîëîñ».
Â àêöèè ó÷àñòâóþò ñìàðòôîíû Apple (iPhone 5 è íîâåå) è íåêîòîðûå ìîäåëè Samsung.
Ñõåìà ïðîåçäà ñ êðóãîâûì äâèæåíèåì, îïðîáîâàííàÿ âî âðåìÿ òåñòîâîãî ìàò÷à 7 ìàÿ, íå îïðàâäàëà ñåáÿ.
Äëÿ æèòåëåé ãîðîäà âûñòóïèò óëè÷íûé òåàòð èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà «Ñòðàíñòâóþùèå êóêëû ãîñïîäèíà Ïýæî».
Íà òåððèòîðèè âîçëå Öåíòðà ñåìüè «Êàçàí» áóäåò ðàáîòàòü ìåäèöèíñêèé öåíòð.
09 èþíÿÄìèòðèé Òóìàíîâ: «Íà íàøåãî ðîññèéñêîãî ðåáåíêà îáðóøèëàñü áåñïîùàäíàÿ, âñåðàñòëåâàþùàÿ ñóáêóëüòóðà àíãëîñàêñîâ»