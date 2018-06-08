Ãëàâíîå
Ñ îñòðîâà ïîä Íàáåðåæíûìè ×åëíàìè ñïàñëè ìóæ÷èíó

Òàòàð-èíôîðì

9 èþíÿ 2018, 10:28

Êóëüòóðà

Äìèòðèé Òóìàíîâ âîçìóòèëñÿ îòñóòñòâèåì âíèìàíèÿ ê «Ñîçâåçäèþ» ó ïðîìûøëåííûõ ãèãàíòîâ Òàòàðñòàíà

Ðåêîìåíäóåì

Ôîòî: Èëüíàð Òóõáàòîâ, Ñóëòàí Èñõàêîâ

Ïî ñëîâàì îñíîâàòåëÿ ôåñòèâàëüíîãî äâèæåíèÿ, â 2018 ãîäó èç êðóïíûõ ïðåäïðèÿòèé ðåñïóáëèêè òîëüêî «Òàòíåôòü» îêàçàëà ïîääåðæêó «Ñîçâåçäèþ».

(Êàçàíü, 9 èþíÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Â íàñòîÿùåå âðåìÿ áîëüøèíñòâî êðóïíûõ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé Òàòàðñòàíà îáõîäÿò âíèìàíèåì ðåñïóáëèêàíñêîå ôåñòèâàëüíîå äâèæåíèå «Ñîçâåçäèå — Éîëäûçëûê». Â 2018 ãîäó òîëüêî «Òàòíåôòü» îêàçàëà ïîääåðæêó îðãêîìèòåòó ôåñòèâàëÿ, ïåðå÷èñëèâ 3,5 ìëí ðóáëåé, çàÿâèë â èíòåðâüþ ãåíäèðåêòîðó «Òàòìåäèà» Àíäðåþ Êóçüìèíó îñíîâàòåëü äâèæåíèÿ Äìèòðèé Òóìàíîâ. Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî ñëîæèâøàÿñÿ ñèòóàöèÿ «âîëíóåò è èçóìëÿåò».

Ð˜Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð²ÑŒÑŽ Ð±ÐµÐ· Ð³Ð°Ð»ÑÑ‚ÑƒÐºÐ¾Ð²-ÐÐ½Ð´Ñ€ÐµÐ¹ ÐšÑƒÐ·ÑŒÐ¼Ð¸Ð½ Ð¸ Ð”Ð¼Ð¸Ñ‚Ñ€Ð¸Ð¹ Ð¢ÑƒÐ¼Ð°Ð½Ð¾Ð²

«Åñëè áû âû çàäàëè âîïðîñ ïðî ìåöåíàòîâ: ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî ýòî ïëîõî î÷åíü, ÷òî èñêðåííå íèêòî íè îäíîãî ðàçà íå ïðåäëîæèë „Ñîçâåçäèþ“ ïîìîùü. Î÷åíü ìíîãî ïðîáëåì ó „Ñîçâåçäèÿ“. Íàïðèìåð, ïðèõîäèòñÿ ïåðåôîðìàòèðîâàòü áþäæåòû, êîãäà ó ðåáåíêà ñóïåðîäàðåííîãî ñëó÷èëàñü êàêàÿ-òî êàòàñòðîôà â æèçíè. Ìû ñîâåòîì ñîáèðàåìñÿ, èçûñêèâàåì äåíüãè, — îáúÿñíèë Òóìàíîâ. — Áëàãîòâîðèòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ îãðîìíûå â âîèíñêèõ ÷àñòÿõ ìû çàêðûâàåì èç ñâîèõ ïîðîé äåíåã. Íè îäèí ÷åëîâåê íå îáðàòèëñÿ ñ ïðîñüáîé: „À ìîæåò áûòü, ÷åì-íèáóäü ïîìî÷ü?“».

Ïîëíàÿ âåðñèÿ èíòåðâüþ óæå äîñòóïíà íà èíòåðíåò-ðåñóðñå sntat.ru. Âèäåîâåðñèþ ìîæíî óâèäåòü íà êàíàëå ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» â YouTube. Òåëåâèçèîííóþ âåðñèþ èíòåðâüþ ñìîòðèòå â ïðîãðàììå «Èíòåðâüþ áåç ãàëñòóêà ñ Àíäðååì Êóçüìèíûì» íà òåëåêàíàëå «Òàòàðñòàí 24» â ñóááîòó, â 18.30 è â âîñêðåñåíüå, â 13.30.

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Èðàäà Àþïîâà âûñêàçàëà ñâîå ìíåíèå î êíèãàõ Ãóçåëü ßõèíîé
Íîâîñòè äíÿ
14:18
Ìàðàò Àõìåòîâ ïîïðîñèë ãëàâ ðàéîíîâ êîíòðîëèðîâàòü çàêóïêè ìîëîêà ó íàñåëåíèÿ

Öåíû íà ìîëîêî íå äîëæíû áûòü çàíèæåííûìè, ïîä÷åðêíóë ãëàâà Ìèíñåëüõîçïðîäà ÐÒ.

14:10
Çàÿâêó íà àêêðåäèòàöèþ â êàçàíñêèé ïðåññ-öåíòð ×Ì-2018 ïîäàëè áîëåå 400 æóðíàëèñòîâ

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ãîðîäñêîé ïðåññ-öåíòð ïîëíîñòüþ ãîòîâ ê ïðåäñòîÿùåìó ìóíäèàëþ.

14:00
Â Íóðëàòå 50 ìíîãîäåòíûõ ñåìåé ïîëó÷èëè çåìåëüíûå ó÷àñòêè

Â «Ìîëîäåæíîì» ïëàíèðóåòñÿ âûäåëèòü åùå 340 ó÷àñòêîâ ìîëîäûì ñåìüÿì.

13:55
Â Êàçàíñêîé êîëîíèè ¹18 âûáðàëè ëó÷øåãî ïîâàðà, øâåþ è ñâàðùèêà

Â ïåíèòåíöèàðíîì ó÷ðåæäåíèè ïðîøåë êîíêóðñ ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà «Ëó÷øèé ïî ïðîôåññèè».

13:52
Ïîðîøåíêî ðàññêàçàë î ôëàãå Óêðàèíû, êîòîðûé ïîäíèìóò íàä Ñåâàñòîïîëåì
13:50
Â Òàòàðñòàíå âûäàíî áîëåå 33 òûñ. ýëåêòðîííûõ áîëüíè÷íûõ

Â ìàå ýòîãî ãîäà 18 ïðîöåíòîâ áîëüíè÷íûõ â ðåñïóáëèêå áûëè âûäàíû â ýëåêòðîííîì âèäå.

13:42
Â Êàçàíü ïðèåäåò ôàíàò èç Ïîëüøè, íå ïðîïóñòèâøèé íè îäíîãî ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó çà 40 ëåò

Âïåðâûå Àíäæåé Áîáîâñêè ïîñåòèë ìàò÷è ìóíäèàëÿ â äàëåêîì 1978 ãîäó.

13:36
Â Òàòàðñòàíå ââåäåíà ïî÷òè ïîëîâèíà çàïëàíèðîâàííîãî íà ýòîò ãîä æèëüÿ

Ïî ïðîãðàììå ñîöèàëüíîé èïîòåêè âîçâåäåíû 103 äîìà íà 2 òûñÿ÷è 807 êâàðòèð.

13:32
Ôóòáîëüíûå ôàíàòû ìîãóò ïîëó÷èòü «ïàñïîðò áîëåëüùèêà» â ÷åòûðåõ ïóíêòàõ Êàçàíè

Â äíè ìàò÷åé äîïîëíèòåëüíûå öåíòðû âûäà÷è Fan ID áóäóò ðàáîòàòü ó ñòàäèîíà «Êàçàíü Àðåíà».

13:24
Ìèííèõàíîâó ïðåçåíòîâàëè îáíîâëåííóþ ïî ïðîãðàììå êàïðåìîíòà ïîæàðíóþ ìàøèíó

Â 2018 ãîäó ïî ðåñïóáëèêàíñêîé ïðîãðàììå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ïëàíèðóåòñÿ îòðåìîíòèðîâàòü 36 ïîæàðíûõ àâòîìîáèëåé.

13:18
Óòêèí áóäåò êîììåíòèðîâàòü ìàò÷è ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó íà «Ïåðâîì êàíàëå»
13:10
Áîëåëüùèêè ðàñêóïèëè 120 000 äîïîëíèòåëüíûõ áèëåòîâ íà ×Ì-2018
12:56
Â êàçàíñêèõ ïàðêàõ è ñêâåðàõ â Äåíü Ðîññèè ïðîéäåò àêöèÿ «Êðàñíàÿ ãâîçäèêà»

Êàçàíöû 11 è 12 èþíÿ ñìîãóò çà ëþáîå ïîæåðòâîâàíèå ïîëó÷èòü çíà÷îê «Êðàñíàÿ ãâîçäèêà» â ïàðêå Ãîðüêîãî è Ãîðêèíñêî-Îìåòüåâñêîì ëåñó.

12:42
Ñîòðóäíèêàì KASTAMONU ñòàëî äîñòóïíî áåñïëàòíîå âòîðîå âûñøåå îáðàçîâàíèå

Ïðîãðàììà ïîëó÷åíèÿ âòîðîãî âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ ñòàðòîâàëà â 2016 ãîäó, òîãäà óíèâåðñèòåò âûäåëèë êâîòó íà 5 ìåñò.

12:28
Ïóòèí ïîäàðèë Ñè Öçèíüïèíó ðóññêóþ áàíþ
12:18
Ïîêëîííèêàì «Èãðû ïðåñòîëîâ» ïîêàæóò ïðåäûñòîðèþ ôàíòàñòè÷åñêîé ñàãè
12:04
Óìåð àêòåð òåàòðà èìåíè Ìàÿêîâñêîãî Èãîðü Îõëóïèí
11:55
Ãîä óñëîâíî ïîëó÷èë 24-ëåòíèé æèòåëü Òàòàðñòàíà, êîòîðûé èçáèë èíñïåêòîðà ÃÈÁÄÄ

Èíöèäåíò ïðîèçîøåë â îêòÿáðå 2017 ãîäà íà óëèöå ×îëîâñêîãî â Ìåíäåëååâñêå.

11:54
Ìèííèõàíîâ ïðèìåò â Êðåìëå ýêñ-ôóòáîëèñòîâ «Ðóáèíà» Ðûæèêîâà è Êàðàäåíèçà

×åñòâîâàíèå ëåãåíäàðíûõ èãðîêîâ êàçàíñêîãî êëóáà Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà ïðîâåäåò 14 èþíÿ.

11:50
Èðàäà Àþïîâà âûñêàçàëà ñâîå ìíåíèå î êíèãàõ Ãóçåëü ßõèíîé

Â Íàöèîíàëüíîé áèáëèîòåêå ïðîøëà òâîð÷åñêàÿ âñòðå÷à è ïðåçåíòàöèÿ íîâîãî ðîìàíà ïèñàòåëüíèöû «Äåòè ìîè».

11:38
Äìèòðèé Òóìàíîâ: Ñèñòåìà «Ãîëîñà» íà «Ïåðâîì êàíàëå» – ñòðàøíàÿ âåùü, îíà ó÷èò æåñòîêîñòè

Îñíîâàòåëü «Ñîçâåçäèå – Éîëäûçëûê» ðåçêî îñóäèë ïðèíöèïû ðàáîòû íèäåðëàíäñêîãî ïðîåêòà The Voice, ïðåäñòàâëåííîãî â Ðîññèè øîó «Ãîëîñ».

11:34
«Áèëàéí» ðàñøèðÿåò ïðîãðàììó Trade-in

Â àêöèè ó÷àñòâóþò ñìàðòôîíû Apple (iPhone 5 è íîâåå) è íåêîòîðûå ìîäåëè Samsung.

11:32
Âëàñòè Êàçàíè îòìåíèëè ñïåöïðîïóñêà äëÿ æèòåëåé «ïîñëåäíåé ìèëè» ó «Êàçàíü Àðåíû»

Ñõåìà ïðîåçäà ñ êðóãîâûì äâèæåíèåì, îïðîáîâàííàÿ âî âðåìÿ òåñòîâîãî ìàò÷à 7 ìàÿ, íå îïðàâäàëà ñåáÿ.

11:30
Èííîïîëèñ îòïðàçäíóåò ñâîå òðåõëåòèå êîíöåðòîì ãðóïïû «Íîãó ñâåëî»

Äëÿ æèòåëåé ãîðîäà âûñòóïèò óëè÷íûé òåàòð èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà «Ñòðàíñòâóþùèå êóêëû ãîñïîäèíà Ïýæî».

11:24
Áåçîïàñíîñòü ãîñòåé ôàí-ôåñòà â Êàçàíè îáåñïå÷àò 800 ñîòðóäíèêîâ ÌÂÄ

Íà òåððèòîðèè âîçëå Öåíòðà ñåìüè «Êàçàí» áóäåò ðàáîòàòü ìåäèöèíñêèé öåíòð.

Ñîáûòèÿ

09 èþíÿÄìèòðèé Òóìàíîâ: «Íà íàøåãî ðîññèéñêîãî ðåáåíêà îáðóøèëàñü áåñïîùàäíàÿ, âñåðàñòëåâàþùàÿ ñóáêóëüòóðà àíãëîñàêñîâ»

08 èþíÿÎ÷åðåäíîé ñòðîèòåëüíûé ñêàíäàë â ×åëíàõ, èëè «ò¸ìíûå ëîøàäêè» â ïîäçåìíûõ ïåðåõîäàõ

08 èþíÿÑêîëüêèì òàòàðñòàíöàì åæåãîäíî ïîìîãàþò ñîöðàáîòíèêè: Ýëüìèðà Çàðèïîâà – î áëàãîðîäñòâå äóøè

08 èþíÿÎòäåëüíûé äèçàéí-êîä äëÿ èñòîðè÷åñêîãî öåíòðà, äåðåâÿííûé õàé-òåê è àóòåíòè÷íûé òðàíñïîðò: êàêèì êàçàíöû âèäÿò èñòîðè÷åñêèé öåíòð ãîðîäà

08 èþíÿÅâãåíèé Ãðèøêîâåö: «Êàçàíü, ïîæàëóé, îäèí èç íåìíîãèõ ãîðîäîâ, ñóùíîñòü êîòîðûõ ñèëüíî ïîìåíÿëàñü çà 30 ëåò»

08 èþíÿ8 – 10 èþíÿ â Êàçàíè: Ìàêñ Áàðñêèõ, ïîäâîäíàÿ îõîòà è Ëåòíèé êíèæíûé ôåñòèâàëü

08 èþíÿÄèðåêòîð Êàçàíñêîãî ôèëèàëà Óíèâåðñèòåòà þñòèöèè: Ó íàñ ãðàíäèîçíûå ïëàíû — ìû íàìåðåíû ïðèíÿòü 500 àáèòóðèåíòîâ