Ãëàâíîå
Áîëüøå ÷åòûðåõ ëåò ïðîâåäåò çà ðåøåòêîé íå âåðíóâøèé áàíêó ìèëëèîí æèòåëü Êàçàíè

Òàòàð-èíôîðì

9 èþíÿ 2018, 09:00

Êóëüòóðà

Äìèòðèé Òóìàíîâ: Çèëèÿ Âàôèíà – ýòî ñîâðåìåííàÿ òàòàðñêàÿ Ñîôè Ìàðñî

Ðåêîìåíäóåì

Ôîòî: ïðåññ-ñëóæáà ôåñòèâàëÿ

Ãåíïðîäþñåð «Ñîçâåçäèÿ – Éîëäûçëûê» ðàññêàçàë î ïîáåäèòåëå 18-ãî ðåñïóáëèêàíñêîãî òåëåâèçèîííîãî ôåñòèâàëÿ.

(Êàçàíü, 9 èþíÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Ãåíïðîäþñåð ôåñòèâàëüíîãî äâèæåíèÿ «Ñîçâåçäèå — Éîëäûçëûê» Äìèòðèé Òóìàíîâ íàçâàë íà÷èíàþùóþ òàòàðñòàíñêóþ ïåâèöó Çèëèþ Âàôèíó èç Ñàáèíñêîãî ðàéîíà ÐÒ «ñîâðåìåííîé Ñîôè Ìàðñî». Èñïîëíèâ ïåñíþ «Âñå õîðîøî, ïðåêðàñíàÿ Ìàðêèçà» Ïîëÿ Ìèçðàêè, äåâóøêà ñòàëà àáñîëþòíîé ïîáåäèòåëüíèöåé 18-ãî ñåçîíà ðåñïóáëèêàíñêîãî òåëåâèçèîííîãî ôåñòèâàëÿ è ñåé÷àñ ïðîõîäèò îòáîðî÷íûå òóðû â îäèí èç ëó÷øèõ àðòèñòè÷åñêèõ âóçîâ ñòðàíû. Îá ýòîì Òóìàíîâ ðàññêàçàë âî âðåìÿ èíòåðâüþ ãåíäèðåêòîðó «Òàòìåäèà» Àíäðåþ Êóçüìèíó.

Ð˜Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð²ÑŒÑŽ Ð±ÐµÐ· Ð³Ð°Ð»ÑÑ‚ÑƒÐºÐ¾Ð²-ÐÐ½Ð´Ñ€ÐµÐ¹ ÐšÑƒÐ·ÑŒÐ¼Ð¸Ð½ Ð¸ Ð”Ð¼Ð¸Ñ‚Ñ€Ð¸Ð¹ Ð¢ÑƒÐ¼Ð°Ð½Ð¾Ð²

«Çèëèÿ Âàôèíà, ÿ ñ÷èòàþ, — ýòî ñîâðåìåííàÿ Ñîôè Ìàðñî, ýòî ýìîöèîíàëüíàÿ òàòàðñêàÿ âåëèêàÿ àðòèñòêà. <...> Íå ñëó÷àéíî Áîðèñîâ åå óâèäåë, ïðîñëóøàë è ãîâîðèò: „Ïðîøó âñåõ îñòàëüíûõ âûéòè“, íó — ïðåòåíäåíòîâ íà ìåñòà â ÃÈÒÈÑå, "Çèëÿ, õî÷åøü ëè òû â „Ùóêó?"“ (Òåàòðàëüíûé èíñòèòóò èìåíè Áîðèñà Ùóêèíà — ïðèì. Ò-è). Îí ñåé÷àñ çàíèìàåòñÿ åå ñóäüáîé, 18-ãî (ìàÿ) áûë âòîðîé òóð, îí ïðèâåç åå, ïîêàçàë ìàñòåðó, ñåé÷àñ òðåòèé. Âðîäå, äîáðî ïîëó÷åíî. Åñëè ñåé÷àñ áóäóò åùå ïðîïëàòû, òàì áþäæåòíûõ ìåñò ïÿòü âñåãî íà êóðñ, è êàê ïðàâèëî, ýòè ìåñòà íå íàøè, à ìîñêâè÷åé. Íî Çèëèÿ — ýòî ïîòðÿñàþùàÿ àêòðèñà, îíà àêòðèñà è êîìåäèéíîãî æàíðà — õàðàêòåðíàÿ, áëåñòÿùàÿ.

Îáû÷íî, êîãäà ãðàí-ïðè îáñóæäàåòñÿ, ýòî èíôàðêòû, ýòî ïîëãîäà ìû íå ðàçãîâàðèâàåì, ñïîðû. Ó íàñ åñòü áëîê ìîëîäåæè — Ñàôàðîâà, âåëèêèå íàøè áóäóùèå òåàòðàëüíûå äåÿòåëè, îíè è ñåé÷àñ âåëèêèå — è êîíñåðâàòîðû åñòü. (Äèàíà Ñàôàðîâà — äî÷ü ãëàâû Àïïàðàòà Ïðåçèäåíòà ÐÒ, ñîó÷ðåäèòåëü Ôîíäà ïîääåðæêè ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà „Æèâîé ãîðîä“ — ïðèì. Ò-è). Çäåñü æå âñå áûëî æåëåçíî. ß ãîâîðþ: „Ìîæåò, ìû ðàññìîòðèì íåñêîëüêî êàíäèäàòóð?“. Íî áûëà òîëüêî îäíà», — ðàññêàçàë Òóìàíîâ.

Ïîëíàÿ âåðñèÿ èíòåðâüþ óæå äîñòóïíà íà èíòåðíåò-ðåñóðñå sntat.ru. Âèäåîâåðñèþ ìîæíî óâèäåòü íà êàíàëå ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» â YouTube. Òåëåâèçèîííóþ âåðñèþ èíòåðâüþ ñìîòðèòå â ïðîãðàììå «Èíòåðâüþ áåç ãàëñòóêà ñ Àíäðååì Êóçüìèíûì» íà òåëåêàíàëå «Òàòàðñòàí 24» â ñóááîòó, â 18.30 è â âîñêðåñåíüå, â 13.30.

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Äìèòðèé Òóìàíîâ âîçìóòèëñÿ îòñóòñòâèåì âíèìàíèÿ ê «Ñîçâåçäèþ» ó ïðîìûøëåííûõ ãèãàíòîâ Òàòàðñòàíà
Íîâîñòè äíÿ
10:42
Â Ñåòè ïîÿâèëñÿ îôèöèàëüíûé êëèï íà ãèìí ×Ì-2018
10:38
Íà ÖÈÏÐ-2018 ãëàâà Ðîññòàíäàðòà ðàññêàçàë î íàïðàâëåíèÿõ ìîäåðíèçàöèè ðàáîòû âåäîìñòâà

Àëåêñåé Àáðàìîâ ñîîáùèë î áëèæàéøèõ ïëàíàõ âåäîìñòâà, öèôðîâûõ íîâîââåäåíèÿõ è îòíîøåíèè âåäîìñòâà ê áèçíåñó.

10:28
Äìèòðèé Òóìàíîâ âîçìóòèëñÿ îòñóòñòâèåì âíèìàíèÿ ê «Ñîçâåçäèþ» ó ïðîìûøëåííûõ ãèãàíòîâ Òàòàðñòàíà

Ïî ñëîâàì îñíîâàòåëÿ ôåñòèâàëüíîãî äâèæåíèÿ, â 2018 ãîäó èç êðóïíûõ ïðåäïðèÿòèé ðåñïóáëèêè òîëüêî «Òàòíåôòü» îêàçàëà ïîääåðæêó «Ñîçâåçäèþ».

10:15
77-ëåòíÿÿ æåíùèíà ïîòåðÿëàñü â ëåñó ïîä Êàçàíüþ

Ïîæèëàÿ æåíùèíà çàøëà â ëåñîïîñàäêó ðÿäîì ñ âåùåâûì ðûíêîì «Íîâàÿ Òóðà» è íå ñìîãëà âûáðàòüñÿ íà äîðîãó.

10:14
Çàõàð÷åíêî îçâó÷èë îáùèå öåëè ÄÍÐ è ËÍÐ
10:07
Â Êàçàíè îðãàíèçîâàëè ãîðÿ÷óþ ëèíèþ äëÿ òóðèñòîâ

Îïåðàòîðû êðóãëîñóòî÷íîé ãîðÿ÷åé ëèíèè ïðèíèìàþò çâîíêè íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ.

10:00
Äìèòðèé Òóìàíîâ: «Ñîçâåçäèþ» äëÿ ñ÷àñòüÿ íóæíî 108 ìèëëèîíîâ ðóáëåé

Ãåíïðîäþñåð ðåñïóáëèêàíñêîãî ôåñòèâàëüíîãî äâèæåíèÿ íàçâàë ãîäîâîé áþäæåò «ìå÷òû».

09:48
Ïóòèí è Ñè Öçèíüïèí ïðèãîòîâèëè êèòàéñêèå áëþäà
09:47
Áîëüøå ÷åòûðåõ ëåò ïðîâåäåò çà ðåøåòêîé íå âåðíóâøèé áàíêó ìèëëèîí æèòåëü Êàçàíè

Â äåêàáðå 2012 ãîäà ñ ïîìîùüþ ïîäåëüíèêîâ ìóæ÷èíà âçÿë â áàíêå êðåäèò, êîòîðûé íå ïëàíèðîâàë îòäàâàòü.

09:34
Òóðèñòàì â Êàçàíè ïîìîãóò 1000 âîëîíòåðîâ

Ãîðîäñêèå âîëîíòåðû ïðîøëè îòáîð, â êîòîðîì ó÷àñòâîâàëè áîëåå òðåõ òûñÿ÷ ÷åëîâåê.

09:20
Â ïðåääâåðèè ×Ì-2018 áîëåå 100 çàâåäåíèé îáùåïèòà Êàçàíè áóäóò ðåêîìåíäîâàòü ãîñòÿì ãîðîäà

Çàâåäåíèÿ ïîëó÷àò ñïåöèàëüíûå áðåíäèðîâàííûå íàêëåéêè Visit Tatarstan.

09:17
Â Òàòàðñòàíå «Ëàäà Êàëèíà» ïðåâðàòèëàñü â ãðóäó ìåòàëëà, âðåçàâøèñü â äåðåâî

ÄÒÏ ïðîèçîøëî âå÷åðîì â ïÿòíèöó, 8 èþíÿ, â íàñåëåííîì ïóíêòå Ñòàðîå Ìîêøèíî Àêñóáàåâñêîãî ðàéîíà ðåñïóáëèêè.

09:08
Ñêîí÷àëñÿ âåäóùèé CNN è øåô-ïîâàð Ýíòîíè Áóðäåí
09:03
Ôîòî ñìåðòåëüíîé àâàðèè â Íàáåðåæíûõ ×åëíàõ, â êîòîðîé ïàññàæèð ëèøèëñÿ ãîëîâû

Ñòðàøíàÿ àâàðèÿ ïðîèçîøëà íà ïðîñïåêòå Ìèðà â Àâòîãðàäå â íî÷ü íà ñóááîòó, 9 èþíÿ.

09:00
Äìèòðèé Òóìàíîâ: Çèëèÿ Âàôèíà – ýòî ñîâðåìåííàÿ òàòàðñêàÿ Ñîôè Ìàðñî

Ãåíïðîäþñåð «Ñîçâåçäèÿ – Éîëäûçëûê» ðàññêàçàë î ïîáåäèòåëå 18-ãî ðåñïóáëèêàíñêîãî òåëåâèçèîííîãî ôåñòèâàëÿ.

08:56
«Äèñêîòåêà Àâàðèÿ» âûñòóïèò ïåðåä êàçàíöàìè â Äåíü Ðîññèè

Íà ïëîùàäêå âîçëå «×àøè» ñïîþò Ýëüìèðà Êàëèìóëëèíà, «Áîëüøîé êóø» è «Ìóðàêàìè».

08:53
Ôàòòàõîâ: Ïåðâàÿ î÷åðåäü íàáåðåæíîé îçåðà Êàáàí îòêðîåòñÿ ê 15 èþíÿ

Â ïðåääâåðèè ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó â Êàçàíè òðàäèöèîííî óäåëèëè îñîáîå âíèìàíèå áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäà.

08:45
Ãëàâà ÄÍÐ ðàññêàçàë î äâóõ âàðèàíòàõ óðåãóëèðîâàíèÿ êîíôëèêòà â Äîíáàññå
08:30
Àáñîëþòíûé ðåêîðä âëîæåíèé ãëàâ ðàéîíîâ Òàòàðñòàíà â «Ñîçâåçäèå» ñîñòàâèë 6 ìëí ðóáëåé

Íà äàííûé ìîìåíò ãîäîâîé áþäæåò ôåñòèâàëÿ áåç ó÷åòà ìóíèöèïàëüíûõ âëèâàíèé ñîñòàâëÿåò 66 ìëí ðóáëåé.

08:12
Êóëüòóðíàÿ ïðîãðàììà ×Ì-2018: Íàöèîíàëüíûé ìóçåé Òàòàðñòàíà

Âî âðåìÿ ìóíäèàëÿ â Íàöìóçåå ÐÒ è åãî ôèëèàëàõ ïðîéäåò 21 ìåðîïðèÿòèå.

08:03
Äìèòðèé Òóìàíîâ: Äæàçîâàÿ îáðàáîòêà è ïåðåâîä òàòàðñêèõ ïåñåí íà àíãëèéñêèé ðàçðóøàåò êóëüòóðíûé êîä

Ïî ñëîâàì äåÿòåëÿ êóëüòóðû, ýêñïåðèìåíòû ñ íàðîäíîé ìóçûêîé äîïóñòèìû òîëüêî â ýêñïåðèìåíòàëüíûõ êëàññàõ, íî íèêàê íè íà áîëüøîé ñöåíå.

07:46
Óñëîæíÿåò æèçíü èíòåðâüþåðà: Àâñòðèéñêèé æóðíàëèñò ðàññêàçàë îá èíòåðâüþ ñ Ïóòèíûì
07:34
Òðàìï è Òðþäî îáñóäèëè óñèëèÿ äëÿ «óñòðàíåíèÿ óãðîçû» ñî ñòîðîíû Ñåâåðíîé Êîðåè
07:17
Áîëåå 1,3 òûñÿ÷è êîðîâ æèâîòíîâîäû Åëàáóæñêîãî ðàéîíà ïåðåâåëè íà ëåòíèå ïàñòáèùà

Íà ëåòíåå ñîäåðæàíèå êðóïíûé ðîãàòûé ñêîò ïåðåâåëè òðè õîçÿéñòâà ðàéîíà.

07:02
Ïîðîøåíêî: Ìèíñêîãî ôîðìàòà ïåðåãîâîðîâ ïî Äîíáàññó íå ñóùåñòâóåò
Ñîáûòèÿ

09 èþíÿÄìèòðèé Òóìàíîâ: «Íà íàøåãî ðîññèéñêîãî ðåáåíêà îáðóøèëàñü áåñïîùàäíàÿ, âñåðàñòëåâàþùàÿ ñóáêóëüòóðà àíãëîñàêñîâ»

08 èþíÿÎ÷åðåäíîé ñòðîèòåëüíûé ñêàíäàë â ×åëíàõ, èëè «ò¸ìíûå ëîøàäêè» â ïîäçåìíûõ ïåðåõîäàõ

08 èþíÿÑêîëüêèì òàòàðñòàíöàì åæåãîäíî ïîìîãàþò ñîöðàáîòíèêè: Ýëüìèðà Çàðèïîâà – î áëàãîðîäñòâå äóøè

08 èþíÿÎòäåëüíûé äèçàéí-êîä äëÿ èñòîðè÷åñêîãî öåíòðà, äåðåâÿííûé õàé-òåê è àóòåíòè÷íûé òðàíñïîðò: êàêèì êàçàíöû âèäÿò èñòîðè÷åñêèé öåíòð ãîðîäà

08 èþíÿÅâãåíèé Ãðèøêîâåö: «Êàçàíü, ïîæàëóé, îäèí èç íåìíîãèõ ãîðîäîâ, ñóùíîñòü êîòîðûõ ñèëüíî ïîìåíÿëàñü çà 30 ëåò»

08 èþíÿ8 – 10 èþíÿ â Êàçàíè: Ìàêñ Áàðñêèõ, ïîäâîäíàÿ îõîòà è Ëåòíèé êíèæíûé ôåñòèâàëü

08 èþíÿÄèðåêòîð Êàçàíñêîãî ôèëèàëà Óíèâåðñèòåòà þñòèöèè: Ó íàñ ãðàíäèîçíûå ïëàíû — ìû íàìåðåíû ïðèíÿòü 500 àáèòóðèåíòîâ