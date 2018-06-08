Äìèòðèé Òóìàíîâ: Çèëèÿ Âàôèíà – ýòî ñîâðåìåííàÿ òàòàðñêàÿ Ñîôè Ìàðñî

Ðåêîìåíäóåì
Ôîòî: ïðåññ-ñëóæáà ôåñòèâàëÿ
(Êàçàíü, 9 èþíÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Ãåíïðîäþñåð ôåñòèâàëüíîãî äâèæåíèÿ «Ñîçâåçäèå — Éîëäûçëûê» Äìèòðèé Òóìàíîâ íàçâàë íà÷èíàþùóþ òàòàðñòàíñêóþ ïåâèöó Çèëèþ Âàôèíó èç Ñàáèíñêîãî ðàéîíà ÐÒ «ñîâðåìåííîé Ñîôè Ìàðñî». Èñïîëíèâ ïåñíþ «Âñå õîðîøî, ïðåêðàñíàÿ Ìàðêèçà» Ïîëÿ Ìèçðàêè, äåâóøêà ñòàëà àáñîëþòíîé ïîáåäèòåëüíèöåé 18-ãî ñåçîíà ðåñïóáëèêàíñêîãî òåëåâèçèîííîãî ôåñòèâàëÿ è ñåé÷àñ ïðîõîäèò îòáîðî÷íûå òóðû â îäèí èç ëó÷øèõ àðòèñòè÷åñêèõ âóçîâ ñòðàíû. Îá ýòîì Òóìàíîâ ðàññêàçàë âî âðåìÿ èíòåðâüþ ãåíäèðåêòîðó «Òàòìåäèà» Àíäðåþ Êóçüìèíó.
«Çèëèÿ Âàôèíà, ÿ ñ÷èòàþ, — ýòî ñîâðåìåííàÿ Ñîôè Ìàðñî, ýòî ýìîöèîíàëüíàÿ òàòàðñêàÿ âåëèêàÿ àðòèñòêà. <...> Íå ñëó÷àéíî Áîðèñîâ åå óâèäåë, ïðîñëóøàë è ãîâîðèò: „Ïðîøó âñåõ îñòàëüíûõ âûéòè“, íó — ïðåòåíäåíòîâ íà ìåñòà â ÃÈÒÈÑå, "Çèëÿ, õî÷åøü ëè òû â „Ùóêó?"“ (Òåàòðàëüíûé èíñòèòóò èìåíè Áîðèñà Ùóêèíà — ïðèì. Ò-è). Îí ñåé÷àñ çàíèìàåòñÿ åå ñóäüáîé, 18-ãî (ìàÿ) áûë âòîðîé òóð, îí ïðèâåç åå, ïîêàçàë ìàñòåðó, ñåé÷àñ òðåòèé. Âðîäå, äîáðî ïîëó÷åíî. Åñëè ñåé÷àñ áóäóò åùå ïðîïëàòû, òàì áþäæåòíûõ ìåñò ïÿòü âñåãî íà êóðñ, è êàê ïðàâèëî, ýòè ìåñòà íå íàøè, à ìîñêâè÷åé. Íî Çèëèÿ — ýòî ïîòðÿñàþùàÿ àêòðèñà, îíà àêòðèñà è êîìåäèéíîãî æàíðà — õàðàêòåðíàÿ, áëåñòÿùàÿ.
Îáû÷íî, êîãäà ãðàí-ïðè îáñóæäàåòñÿ, ýòî èíôàðêòû, ýòî ïîëãîäà ìû íå ðàçãîâàðèâàåì, ñïîðû. Ó íàñ åñòü áëîê ìîëîäåæè — Ñàôàðîâà, âåëèêèå íàøè áóäóùèå òåàòðàëüíûå äåÿòåëè, îíè è ñåé÷àñ âåëèêèå — è êîíñåðâàòîðû åñòü. (Äèàíà Ñàôàðîâà — äî÷ü ãëàâû Àïïàðàòà Ïðåçèäåíòà ÐÒ, ñîó÷ðåäèòåëü Ôîíäà ïîääåðæêè ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà „Æèâîé ãîðîä“ — ïðèì. Ò-è). Çäåñü æå âñå áûëî æåëåçíî. ß ãîâîðþ: „Ìîæåò, ìû ðàññìîòðèì íåñêîëüêî êàíäèäàòóð?“. Íî áûëà òîëüêî îäíà», — ðàññêàçàë Òóìàíîâ.
Ïîëíàÿ âåðñèÿ èíòåðâüþ óæå äîñòóïíà íà èíòåðíåò-ðåñóðñå sntat.ru. Âèäåîâåðñèþ ìîæíî óâèäåòü íà êàíàëå ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» â YouTube. Òåëåâèçèîííóþ âåðñèþ èíòåðâüþ ñìîòðèòå â ïðîãðàììå «Èíòåðâüþ áåç ãàëñòóêà ñ Àíäðååì Êóçüìèíûì» íà òåëåêàíàëå «Òàòàðñòàí 24» â ñóááîòó, â 18.30 è â âîñêðåñåíüå, â 13.30.
Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü
Àëåêñåé Àáðàìîâ ñîîáùèë î áëèæàéøèõ ïëàíàõ âåäîìñòâà, öèôðîâûõ íîâîââåäåíèÿõ è îòíîøåíèè âåäîìñòâà ê áèçíåñó.
Ïî ñëîâàì îñíîâàòåëÿ ôåñòèâàëüíîãî äâèæåíèÿ, â 2018 ãîäó èç êðóïíûõ ïðåäïðèÿòèé ðåñïóáëèêè òîëüêî «Òàòíåôòü» îêàçàëà ïîääåðæêó «Ñîçâåçäèþ».
Ïîæèëàÿ æåíùèíà çàøëà â ëåñîïîñàäêó ðÿäîì ñ âåùåâûì ðûíêîì «Íîâàÿ Òóðà» è íå ñìîãëà âûáðàòüñÿ íà äîðîãó.
Îïåðàòîðû êðóãëîñóòî÷íîé ãîðÿ÷åé ëèíèè ïðèíèìàþò çâîíêè íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ.
Ãåíïðîäþñåð ðåñïóáëèêàíñêîãî ôåñòèâàëüíîãî äâèæåíèÿ íàçâàë ãîäîâîé áþäæåò «ìå÷òû».
Â äåêàáðå 2012 ãîäà ñ ïîìîùüþ ïîäåëüíèêîâ ìóæ÷èíà âçÿë â áàíêå êðåäèò, êîòîðûé íå ïëàíèðîâàë îòäàâàòü.
Ãîðîäñêèå âîëîíòåðû ïðîøëè îòáîð, â êîòîðîì ó÷àñòâîâàëè áîëåå òðåõ òûñÿ÷ ÷åëîâåê.
Çàâåäåíèÿ ïîëó÷àò ñïåöèàëüíûå áðåíäèðîâàííûå íàêëåéêè Visit Tatarstan.
ÄÒÏ ïðîèçîøëî âå÷åðîì â ïÿòíèöó, 8 èþíÿ, â íàñåëåííîì ïóíêòå Ñòàðîå Ìîêøèíî Àêñóáàåâñêîãî ðàéîíà ðåñïóáëèêè.
Ñòðàøíàÿ àâàðèÿ ïðîèçîøëà íà ïðîñïåêòå Ìèðà â Àâòîãðàäå â íî÷ü íà ñóááîòó, 9 èþíÿ.
Ãåíïðîäþñåð «Ñîçâåçäèÿ – Éîëäûçëûê» ðàññêàçàë î ïîáåäèòåëå 18-ãî ðåñïóáëèêàíñêîãî òåëåâèçèîííîãî ôåñòèâàëÿ.
Íà ïëîùàäêå âîçëå «×àøè» ñïîþò Ýëüìèðà Êàëèìóëëèíà, «Áîëüøîé êóø» è «Ìóðàêàìè».
Â ïðåääâåðèè ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó â Êàçàíè òðàäèöèîííî óäåëèëè îñîáîå âíèìàíèå áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäà.
Íà äàííûé ìîìåíò ãîäîâîé áþäæåò ôåñòèâàëÿ áåç ó÷åòà ìóíèöèïàëüíûõ âëèâàíèé ñîñòàâëÿåò 66 ìëí ðóáëåé.
Âî âðåìÿ ìóíäèàëÿ â Íàöìóçåå ÐÒ è åãî ôèëèàëàõ ïðîéäåò 21 ìåðîïðèÿòèå.
Ïî ñëîâàì äåÿòåëÿ êóëüòóðû, ýêñïåðèìåíòû ñ íàðîäíîé ìóçûêîé äîïóñòèìû òîëüêî â ýêñïåðèìåíòàëüíûõ êëàññàõ, íî íèêàê íè íà áîëüøîé ñöåíå.
Íà ëåòíåå ñîäåðæàíèå êðóïíûé ðîãàòûé ñêîò ïåðåâåëè òðè õîçÿéñòâà ðàéîíà.
09 èþíÿÄìèòðèé Òóìàíîâ: «Íà íàøåãî ðîññèéñêîãî ðåáåíêà îáðóøèëàñü áåñïîùàäíàÿ, âñåðàñòëåâàþùàÿ ñóáêóëüòóðà àíãëîñàêñîâ»