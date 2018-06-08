Абсолютный рекорд вложений глав районов Татарстана в «Созвездие» составил 6 млн рублей

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Фото: Ильнар Тухбатов
(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). За 18 лет существования республиканского фестивального движения «Созвездие – Йолдызлык» абсолютный рекорд вложений глав районов Татарстана в подготовку своих делегаций на прослушивания составил 6 млн рублей. На данный момент годовой бюджет фестиваля без учета муниципальных вливаний составляет 66 млн рублей, однако основная нагрузка все-таки лежит именно на районах, подчеркнул генпродюсер и основатель движения Дмитрий Туманов в интервью Андрею Кузьмину.
«Конечно, основная нагрузка лежит на главах, прежде всего, организация. Сейчас я с восторгом говорю, например, Тыгин (Александр Васильевич Тыгин – глава Зеленодольского района РТ – прим. Т-и) только на костюмы выделил 2,5 миллиона рублей. Главы деревенские – от полутора до трех миллионов вкладывают в «упаковку» своих детей: костюмы, пошив, приглашение мастер-классов. Самое главное, они поняли, что мы не берем деньги, что это честно. Я вообще думаю, что у них какой-то тотализатор есть, главы настолько живут "Созвездием"», – отметил Туманов.
Полная версия интервью уже доступна на интернет-ресурсе sntat.ru. Видеоверсию можно увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube. Телевизионную версию интервью смотрите в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» на телеканале «Татарстан 24» в субботу, в 18.30 и в воскресенье, в 13.30.
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