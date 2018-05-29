Дмитрий Туманов: Джазовая обработка и перевод татарских песен на английский разрушает культурный код

По словам деятеля культуры, эксперименты с народной музыкой допустимы только в экспериментальных классах, но никак, ни на большой сцене.

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Джазовые аранжировки и переложение татарской песни на английский язык разрушают культурный код татарского народа. Эксперименты с народной музыкой допустимы только в экспериментальных классах музучилищ, но никак не на большой сцене, завил в интервью гендиректору «Татмедиа» Андрею Кузьмину основатель фестивального движения «Созвездие – Йолдызлык» Дмитрий Туманов, комментируя новые направления развитии фестиваля татарской песни «Узгэреш жиле» («Ветер перемен»).

«Мир не говорит только на английском. Во Франции на английском не говорят, в Италии – тоже нет. Нет, это не правда. Вы меня извините, пожалуйста, можете меня выгнать из республики, эта психология всегда… Я не знаю, как это правильно назвать, чтобы не обидеть никого – вторичная психология, ущербная какая-то. Татарская музыка велика. Это проблема англосаксов, что они ее не (понимают – прим. Т-и). Это их проблема – эгоизм семейный, их проблема – гомосексуализм, их проблема – сатанизм, который они сейчас пропагандируют. Это распад их цивилизации. Зачем нам чистейшую татарскую песню транскрибировать в английском?» – подчеркнул деятель культуры.

«Можно только у себя дома или в экспериментальном классе института культуры, консерватории транскрибировать народную татарскую песню в джазовую вариацию. Это может быть только для своего внутреннего потребления профессионалов. Культурный код неприкосновенен – это азбука строительства государства. Есть святые вещи, аксиомы, культурный код. Татарская песня, как и русская народная песня, как и украинская народная песня, грузинская народная песня – эксперимент может быть, но только эксперимент. Это мое личное мнение. Хотя это может быть и гениально, блестяще, но я считаю, что это эксперимент на один раз», – заключил Туманов.

Полная версия интервью уже доступна на интернет-ресурсе sntat.ru. Видеоверсию можно увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube. Телевизионную версию интервью смотрите в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» на телеканале «Татарстан 24» в субботу, в 18.30 и в воскресенье, в 13.30.