Глава Ассоциации отцов Нижнекамска получил от ЗАГСа почетный знак

Андрей Бликин предложил скоординировать усилия общественных и муниципальных организаций в решении вопросов ответственного отцовства.

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Председатель Ассоциации отцов Нижнекамска Андрей Бликин получил почетный знак от нижнекамского Управления ЗАГС, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.

В преддверии Дня отцов в ЗАГСе состоялся деловой завтрак представителей ассоциации. Темой встречи стало обсуждение вопросов ответственного отцовства. На встрече высказались отец восьмерых детей и настоятель храма Воскресения Христова протоиерей Александр Колчерин, председатель Ассоциации отцов Нижнекамска Андрей Бликин и другие.

Начальник Управления ЗАГС Бэлла Махотина рассказала собравшимся о кризисе института семьи и безответственном отношении молодых мужчин к семье и будущим детям. Бликин предложил скоординировать усилия общественных и муниципальных организаций, в том числе «Женщин Нижнекамска», в решении вопросов ответственного отцовства.



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