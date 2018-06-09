Глава Ассоциации отцов Нижнекамска получил от ЗАГСа почетный знак

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Председатель Ассоциации отцов Нижнекамска Андрей Бликин получил почетный знак от нижнекамского Управления ЗАГС, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.
В преддверии Дня отцов в ЗАГСе состоялся деловой завтрак представителей ассоциации. Темой встречи стало обсуждение вопросов ответственного отцовства. На встрече высказались отец восьмерых детей и настоятель храма Воскресения Христова протоиерей Александр Колчерин, председатель Ассоциации отцов Нижнекамска Андрей Бликин и другие.
Начальник Управления ЗАГС Бэлла Махотина рассказала собравшимся о кризисе института семьи и безответственном отношении молодых мужчин к семье и будущим детям. Бликин предложил скоординировать усилия общественных и муниципальных организаций, в том числе «Женщин Нижнекамска», в решении вопросов ответственного отцовства.
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