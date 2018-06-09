В Казани пройдет фестиваль еды «О, да! Еда!»

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(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). 21 июля на стадионе Kazan-Arena в рамках масштабного мультиформатного фестиваля Arenaland состоится фестиваль еды «О, да! Еда!», сообщают организаторы мероприятия.
«О, да! Еда!» представляет крупнейшее гастрономическое событие России. Фестиваль станет настоящей находкой для ценителей качественной и вкусной еды. Гостей ждет обилие вкусной и разнообразной еды от лучших ресторанов Поволжья.
21 июля на фестивале Arenaland выступят Иван Дорн, «Каста», Элвин Грей, «Мураками», Noize MC и многие другие артисты и коллективы.
Сам фестиваль будет разделен на тематические зоны: Drive, Love, Art, It, Sport и Food. На последней и будет представлен фестиваль «О, да! Еда!».
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