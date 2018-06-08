Педагог агрызского приюта разработала социальный театр «Руковичка» для трудных детей

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Фото: «Агрызские вести»
(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Педагог агрызского приюта «Ласка» Лидия Ефремова разработала новую технологию работы с трудными детьми – социальный театр «Рукавичка», пишет газета «Агрызские вести».
В «Ласке» воспитываются дети из неблагополучных семей, попавших в сложную жизненную ситуацию.
Проект Лидии Ефремовой занял третье место в Республиканском конкурсе по воспитанию несовершеннолетних в духе уважения к культуре, традициям, обычаям народов, проживающих в Татарстане.
Под руководством Лидии Николаевны воспитанники готовят пьесы, сказки, сценки не только для гостей приюта, но и для воспитанников детского сада «Теремок» села Красный Бор и для сельских зрителей в Доме культуры.
Готовясь к выступлениям, ребята переживают судьбу своих сказочных персонажей, в игре с перчаточными куклами они осознают мораль басни или пьесы. Так происходит нравственное воспитание как самих артистов, так и зрителей.
Пока у воспитанников только купленные куклы, но педагог мечтает сшить ростовые куклы, чтобы можно было выступать прямо на сцене, а не за ширмой.
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