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Татар-информ

9 июня 2018, 08:12

Культура

Культурная программа ЧМ-2018: Национальный музей Татарстана

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Во время мундиаля в Нацмузее РТ и его филиалах пройдет 21 мероприятие.

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Специально к чемпионату в Нацмузее РТ и его филиалах подготовлена «Программа гостеприимства», включающая выставки, батлы, спортивные и праздничные мероприятия.

Нацмузей РТ

С 14 июня по 8 июля пройдет выставка «Татарстан – спортивная республика», посвященная истории спортивных достижений республики. Планируются встречи со знаменитыми спортсменами.

15 июня 11.00-17.00
Праздник «Здравствуй, Татарстан!» – знакомство гостей с Республикой Татарстан и Казанью, театрализовано-костюмированная экскурсия «Ожившая экспозиция», татарское чаепитие.

20 июня 12.00-16.00
Праздник «Хоровод дружбы народов» – татарское чаепитие, народные игры, ярмарка мастеров, концерты, квесты, экскурсии.

25 июня 16.00-24.00
Акция «Футбольная ночь в музее» – «Татарское чаепитие для поклонников футбола», творческая мастерская «Город мастеров», театрализованные экскурсии, ночная квест-игра, концертная программа, эстафеты.

27 июня 11.00-14.00
Эстафета «Татарское пятиборье» – народная игра «Сабантуй».

30 июня 11.00-17.00
Праздник «Милли ярышлар» – татарское чаепитие, соревнование на звание лучшего в состязаниях (перетягивание каната, прыжки в мешках и т.д.).

5 июля 12.00-18.00
Батл «Ради дружбы, ради братства» – игра в волейбол между сотрудниками Национального музея и футбольными фанатами Татарстана.

Музей А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина

25 июня 18.00-21.00
Акция «Болельщикам ЧМ – от Горького и Шаляпина» – интерактивные экскурсии, киносеансы non-stop, мастер-классы и т.д.

Программа «В гостях у Горького и Шаляпина» (в дни проведения матчей в Казани) – интерактивная экскурсия по музею с посещением кафе «Трактиръ у Горького», знакомство с национальной кухней и угощение с блюдами, приготовленными по старинным рецептам.


Музей Е.А. Боратынского

15 июня 18.00
Суаре у Боратынских «с французским акцентом».

17, 21, 28 июня и 5 июля
Квест по музею «Ключи от прошлого».

19 июня
Суаре у Боратынских «в персидских мотивах».

25 июня 18.00-21.00
Акция «Футбольная ночь в музее».

1 июля 17.00
Время вечерней прогулки «Свет и тени Лядского сада».


Дом-музей В.И. Ленина

16 июня – 15 июля
Выставка велосипедов «Быстрые ноги».

19 июня и 5 июля в 17.00
Интеллектуально-психологическая игра «Лабиринты истории» – основана на реальных детективных событиях, имевших место в Казани в начале XX века.

26 июня 15.00
Музейная программа «Секреты музейных экспонатов» – демонстрация нового экспоната и правил игры «четверные» шахматы, кинопоказы фильма «Шахматная горячка».

29, 30 июня
Интерактивная выставка «Остановись, мгновенье!» – фотосалон в стиле конца XIX – начала XX веков.


Музей Каюма Насыри

19 июня 12.00-16.00
Мастер-класс «Чаепитие в Старотатарской слободе».

22 июня 16.00
Познавательная экскурсия «Легенды Старотатарской слободы».

15, 26 июня 14.00
Мастер-класс по каллиграфии «Первый урок шакирда».

При предъявлении паспорта болельщика предоставляется скидка на входной билет 50 процентов. 

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