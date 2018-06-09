Пестречинский район присоединился к благотворительной акции «Белый цветок»

Поучаствовать и помочь семье мог каждый желающий, взамен получая символический белый цветок, сделанный руками сестер.

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Сестры милосердия при церкви святого Николая Чудотворца села Пестрецы Казанской епархии собрали средства для маленькой Лизы Кирилловой из села Кулаево, пишет местная газета «Вперед».

Традиционную благотворительную миссию провели в Пестрецах в рамках акции «Белый цветок», которая зародилась еще в начале XX века у Европейской лиги борьбы с чахоткой при Международном обществе Красного Креста. Вскоре «Дни цветков» стали проводиться и в России.

Сестры милосердия в Пестрецах уже несколько лет приурочивают ко Дню защиты детей свою акцию. В этот раз средства были предназначены для Лизы. Деньги на лечение малышке собрали благотворители из нескольких фондов, но дополнительные средства нужны семье на дорогу и пребывание за рубежом. Сестры сначала навестили малышку дома, а затем поедут еще раз, чтобы отдать деньги.

Поучаствовать и помочь семье мог каждый желающий, взамен получая символический белый цветок, сделанный руками сестер. Здесь же раздавали одежду и игрушки, которые специально собирали для всех нуждающихся. Сестра милосердия Наталья Совина рассказала, что большинство пестречинцев на инициативу охотно отзывались, оставляя в ящичке для пожертвований свой вклад.

Сестричество образовалось в 2014 году. Начиналось все с социального служения на приходе, затем организация разрослась. Сейчас организован общецерковный сбор средств на нужды беременных и женщин с детьми, оказавшихся в кризисных ситуациях.