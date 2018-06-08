Прифтис: «Главная причина поражения – потеря концентрации»

(Казань, 8 июня, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер казанского УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал поражение от «Химок» в полуфинале Единой лиги ВТБ (71:76), посетовав на потерю концентрации.
«Поздравляю "Химки", они сыграли лучше и победили. Мы старались, бились, как могли, но были не так эффективны. Думаю, главная причина поражения – потеря концентрации, что недопустимо в матчах подобного уровня», – приводит слова специалиста сайт лиги.
«В раздевалке сказал своим игрокам, что мы сыграли так, как сыграли. Нужно просто принять это, настроиться на игру с "Зенитом" и постараться завершить сезон на позитивной ноте», – резюмировал наставник казанцев.
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