Прифтис: «Главная причина поражения – потеря концентрации»

Наставник УНИКСа призвал подопечных сконцентрироваться на игре с «Зенитом» за третье место.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер казанского УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал поражение от «Химок» в полуфинале Единой лиги ВТБ (71:76), посетовав на потерю концентрации.

«Поздравляю "Химки", они сыграли лучше и победили. Мы старались, бились, как могли, но были не так эффективны. Думаю, главная причина поражения – потеря концентрации, что недопустимо в матчах подобного уровня», – приводит слова специалиста сайт лиги.

«В раздевалке сказал своим игрокам, что мы сыграли так, как сыграли. Нужно просто принять это, настроиться на игру с "Зенитом" и постараться завершить сезон на позитивной ноте», – резюмировал наставник казанцев.