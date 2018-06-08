Двое россиян погибли на отдыхе в турецкой Анталье

Один турист ударился головой при падении, другой утонул, купаясь.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Двое граждан России погибли, находясь на отдыхе в турецкой Анталье. Сначала об этом сообщило агентство İhlas, а затем смерть туристов подтвердило и Генеральное консульство РФ, передает ТАСС.

Один из отдыхающих 7 июня упал в своем номере отеля в Кемере, ударился головой и скончался.

Второй на следующий день, 8 июня, утонул в Алании, медики не смогли ему помочь, отмечает РБК со ссылкой на издание Cukurova Expres.