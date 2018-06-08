УНИКС не попал в Евролигу

Казанский клуб в полуфинале Единой лиги ВТБ уступил «Химкам».

(Казань, 8 июня, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В полуфинале «Финала четырех» Единой лиги ВТБ казанский УНИКС проиграл подмосковным «Химкам» со счетом 71:76 и 10 июня сыграет в матче за третье место с «Зенитом».

В первом полуфинале столичный ЦСКА предсказуемо разобрался с питерским «Зенитом», 84:67, и вышел в финал. Это означало, что победитель второго полуфинала УНИКС – «Химки» автоматически получает путевку в Евролигу, поскольку у ЦСКА уже есть многолетняя лицензия на участие в самом престижном баскетбольном еврокубке.

Если исходить из прошлого, то соперник по полуфиналу был для УНИКСа очень подходящим – оба раза в нынешнем сезоне казанцы обыграли «Химки»: не без доли везения дома (80:79) и в гостях (83:80). Впрочем, до сих пор в рамках Лиги ВТБ «Химки» имеют перевес, восемь побед над УНИКСом при семи поражениях. Финишировали химчане в регулярном чемпионате шестыми, 13 побед при 11 поражениях.

Но с учетом недавних четвертьфиналов следует признать, что подмосковная команда подошла к решающим матчам в потрясающей форме и полной заявкой, все травмированные вернулись в строй, говорили эксперты. Хотя генеральный директор «Химок» Павел Астахов в разговоре со «Спорт-Экспрессом» утверждал обратное: «Могу сказать, что в "Химках" на данный момент нет ни одного полностью здорового игрока. Но плей-офф – особое время, кульминация сезона, и все играют через не могу».

Так лихо, 3 – 0 в серии, пройти мощный «Локомотив-Кубань» с третьим посевом в плей-офф дорогого стоит. К слову, и в другом четвертьфинале – Евролиги химчане сыграли просто здорово, 1 – 2 с ЦСКА, продемонстрировав отличный баскетбол. Немудрено, что еще до «Финала четырех» руководство подмосковного клуба начало заключать новые контракты с игроками. Так форвард «Химок» Сергей Моня остался в составе подмосковной команды еще на один год. Также «Химки» автоматически продлили контракт с 32-летним защитником Егором Вяльцевым.

Получается, что, мягко говоря, вызвавшие массу вопросов поражения химчан на финише регулярного чемпионата от «Автодора» и «Локомотива-Кубани» обеспечили «Химкам» желанный им формат плей-офф без встречи с ЦСКА до финала. Чтобы не быть голословными, процитируем высказывание президента «Локомотива-Кубани» Андрея Ведищева после победы краснодарцев над «Химками» в концовке регулярного чемпионата. «Мне не показалось, что "Химки" хотели сегодня выиграть. Вообще я был удивлен: так играть перед своими зрителями – это кажется не очень профессиональным», – заявил он тогда.

Сами химчане, разумеется, были очень довольны, полагая, что именно они фавориты в паре с УНИКСом. Показательны оценки Павла Астахова в недавнем интервью «Известиям»: «Эта серия (с «Локомотивом-Кубанью» – прим. Т-и) показала, что мы объективно сильнее краснодарцев. Играя в Евролиге, мы накопили очень полезный опыт. Все 30 матчей регулярного сезона по уровню борьбы не уступали играм плей-офф. В каждой игре надо было показать свой максимум, чтобы добиться победы. Поэтому к четвертьфиналу Единой лиги мы подошли уверенными в своих силах и сверхмотивированными. Ни в одной игре мы не вошли в концовку, исход всех матчей с "Локо" решался в третьей – начале четвертой четверти. Это говорит о многом».

Поделился своим мнением об УНИКСе на своем клубном сайте и форвард «Химок» Тайлер Ханикатт: «Думаю, мы лучше УНИКСа. Мы уверенно играем весь сезон, который складывается для нас неплохо. Однако из-за участия в Евролиге не всегда получалось хорошо выступать в Лиге ВТБ, но это в прошлом. Мы будем готовы к "Финалу четырех" и, надеюсь, сыграем хорошо. У УНИКСа много хороших игроков – талантливых шутеров, которые могут набирать очки. У них много защищающихся игроков, типа Локетта, также есть отличный снайпер Смит и опытный разыгрывающий Колом, отдающий много передач. Да, "Химки" дважды уступили УНИКСу в регулярном чемпионате. В концовке первого матча я допустил ошибку при выносе мяча, и мы проиграли. Сейчас идет плей-офф, и атмосфера совершенно другая. Все будет немного по-другому, и все будут заряжены на запредельную борьбу».

Защитник «Химок» Егор Вяльцев отметил, что его команде важно одержать победу в матче с УНИКСом не только ради путевки в Евролигу, но и ради возможности побороться за чемпионство. «УНИКС – это организованная тренерская команда с хорошим подбором игроков. Есть снайперы, есть организаторы, есть подвижные большие, которые подбирают и защищаются. Это сбалансированный коллектив, и не зря он вышел в "Финал четырех". Для нас матч против УНИКСа – это возможность выйти в финал и побороться за чемпионство. Место в Евролиге – это уже второстепенный фактор, который имеет место быть. Мы готовимся к конкретному матчу, ключевым фактором которого станет наша собственная игра. Нужно выполнять установки тренера, быть собранными и не думать ни о чем другом», – приводит его слова сайт Единой лиги ВТБ.

Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас перед матчем заявил, что многое определит тактика. «Очень рад, что нам предстоит сразиться с такой командой, как УНИКС. В подобных матчах очень многое решает тактика, поэтому эта встреча будет максимально важной для меня. УНИКС – отличная команда с большой ротацией и опытными игроками вроде Ласме и Колома. Нам предстоит очень сложная игра», – цитирует его сайт Единой лиги ВТБ.

Что же до всезнающей статистики, то она говорила о том, что именно «Химки» являются лучшей командой лиги по блок-шотам (3.67 за игру), второй командой лиги по проценту двухочковых бросков (57.04 процента за игру), третьей командой лиги по результативным передачам (19.92 за игру), а нынешний плей-офф оказался для «Химок» уже девятым в истории клуба.

Главный на сегодня матч сезона казанцы начали в следующем составе: Мелвин Эджим, Кино Колом, Стефан Ласме, Трентон Локетт и Евгений Колесников. Привычное сочетание. И сразу же они столкнулись с привычно результативной игрой лидера «Химок» Алексея Шведа, который за первые десять минут набрал 10 очков. Благодаря ему, соперник постоянно вел в счете, хотя первыми свои очки в матче набрали именно казанцы усилиями Колома. Но, и это была главная причина лидерства «Химок», они полностью переигрывали казанцев под щитом, подбор в первой четверти 5 – 14. Таким манером химчане к концу периода оторвались уже на 5 очков, 16:21. На замену в УНИКСе в этой четверти вышли Джамар Смит, Морис Ндур и Антон Понкрашов.

Сразу после первого перерыва в игру у казанцев успешно вошел Андрей Кощеев, добавив мяч в корзину, 20:23. Швед вновь довел перевес «Химок» до 6 очков, 20:26, но тут свое веское слово сказал Смит, адекватно ответив ему. Джамар набрал подряд 8 очков, 28:26, доведя свой багаж до 10 очков. Но Швед тоже не останавливался, 28:35 в середине четверти и 21 очко в его активе к концу периода. Следующие две минуты команды отлично защищались, не набрав на одного очка. Лишь затем казанцы первыми вышли из ступора, 32:35 после атаки Ласме с фолом. Итог первой половины – 32:38 после «трехи» Шведа. Но четверть по игре осталась за УНИКСом, на подборе уже было равенство, 18 – 18, что не могло не внушать оптимизма перед второй половиной. Но соотношение потерь было 9 – 6.

В дебюте третьей четверти «Химки» повели 9 очков, 32:41, затем 35:44. Дуэль Смита и Шведа продолжилась, 42:46 после очередной «трехи» Смита. Тут же в отрыве Ндур забил сверху, 44:46. Однако и на этот раз химчане смогли оторваться, 44:52. Хорошо, что в концовке Смит снова попал из-за дуги, 47:52, набрав свое 21 очко. Вся борьба была еще впереди.

Решающей ожидаемо стала заключительная десятиминутка. Решил все Швед, на счету которого в какой-то момент оказалась ровно половина всех очков его команды, 36 из 72. Залп из трех кряду дальних бросков Шведа и Чарльза Дженкинса, на табло 58:72. Но УНИКС и не думал выбрасывать белый флаг, 64:72 за две минуты до конца. Никак не мог забить Ласме, зато работал прессинг УНИКСа. Забил, наконец, из-под кольца Ласме, 66:72, фиксируя рывок казанцев 8 – 0 в течение двух минут. Увы, за 45 секунд до конца в героической защите получил травму герой матча Смит. «Химки» победили и вышли в финал, 71:76.

Таким образом, 10 июня УНИКС сыграет в матче за третье место с «Зенитом» (начало игры в 16.00). В финале же в 19.00 встретятся ЦСКА и «Химки».

УНИКС (Казань) – «Химки» (Московская область) – 71:76 (18:23, 14:15, 15:14, 24:24).

Самые результативные: УНИКС – Смит (23), Колом (13), Ласме (13 + 12 подборов + 4 перехвата + 2 блокшота); «Химки» – Швед (36), Дженкинс (12).