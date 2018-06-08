На встрече с читателями в Казани Гузель Яхина заявила о нежелании называться «татарским Шолоховым»

Писательница презентовала свой новый роман «Дети мои» в Нацбиблиотеке РТ и ответила на многочисленные вопросы читателей.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Сегодня в Национальной библиотеке Татарстана писательница Гузель Яхина провела встречу с читателями. Она презентовала свой новый роман «Дети мои» и ответила на многочисленные вопросы поклонников.

На встрече писательнице сообщили, что ее называют «татарским Шолоховым». Это оказалось настоящим открытием для Яхиной. Немного помедлив от удивления, она сказала, что предпочитает отшутиться. «Я к этому никак не хочу относиться, и лучше бы мне было этого не знать», –открестилась от необычного звания она.

Большая часть полуторачасовой встречи была посвящена творчеству знаменитой уроженки Казани. Жители столицы РТ интересовались не только новым романом, но и полюбившимся произведением «Зулейха открывает глаза». «Второй роман был мной задуман, когда я дописывала последние строчки "Зулейхи". Я писала его 20 месяцев, еще четыре ушло на верстку и редактуру. На самом деле, большая часть, она же самая трудоемкая, – это продумывание новой работы, создание сюжетной линии, синопсиса. Я написала шесть вариантов развития сюжета. Думала, от чьего лица вести повествование. Например, сначала главным героем был не поволжский немец Яков, а татарский мальчик, волею судеб попавший в немецкую семью. Потом героиней стала девочка-немка, в семье которой поселился чужак, тот самый мальчик. Между ними со временем завязалась любовная история. И только после главным героем стал немой немец, против собственной воли дважды ставший отцом», – рассказала Гузель Яхина.

Слушатели узнали, что роман «Зулейха открывает глаза» уже переведен на 20 языков. Еще 11 переводов находятся в работе. Два года назад к Яхиной обратились представители телеканала «Россия» с предложением снять по роману фильм. Два года шла работа над сценарием, теперь писательница ждет, когда ей представят финальный вариант будущего восьмисерийного фильма. Главную роль в нем исполнит Чулпан Хаматова. Гузель Яхина отметила, что относится к ней с большой нежностью: «Это не просто замечательная актриса, но и чистый человек. Ее чистоту невозможно скрыть. Она видна в любом гриме, в любом костюме. Я считаю, что Чулпан очень похожа на Зулейху».

Вместе с тем писательница в процесс производства киноленты вовлечена мало. По ее словам, пора отрываться от Зулейхи и творить что-то новое, иначе «придется идти под ручку со своей героиней всю жизнь». «Мне было бы больно резать по живому, разложить роман на хирургическом столе. Я бы не смогла сделать это мастерски, поэтому доверила писать сценарий профессионалам. Так что в съемочной группе я имею лишь консультативный голос», – закрыла тему Яхина.

При этом она добавила, что была бы рада увидеть фильм и по новому роману «Дети мои», однако сделать это будет непросто, ведь повествование идет от лица немого героя. «Это был бы вызов для кино. Я не знаю, как можно переложить на экран образы моего романа. Но если найдется такой режиссер, буду только за», – подчеркнула писательница.

На вопрос о том, как писательница относится к проблеме изучения татарского языка в республике, Яхина ответила кратко: «Я не даю комментариев по этому вопросу».