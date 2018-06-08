В Казани на телевышке зажглись 6500 светодиодов

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Фото: Рамиль Гали
(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). На телевышке в Казани зажглись 6500 светодиодов. Светодинамическое освещение позволяет продемонстрировать флаги России и Татарстана, символику ЧМ-2018 и множество других композиций.
Ранее Российская телевизионная радиовещательная сеть вышла с инициативой разместить на телевизионных башнях городов, принимающих мундиаль, светодинамическое освещение.
«Светодинамическое освещение может отражать повседневную жизнь города и праздничные события. Мы постараемся работать ежедневно. Например, в будние дни зимой режим работы будет с 6 до 11 часов вечера, но все будет зависеть от освещенности. Кроме того, нам необходимо узнать, как иллюминация будет влиять на близлежащий жилой массив», – отметил директор филиала РТРС «РТПЦ Республики Татарстан» Владимир Якимов.
Кроме того, по его словам, рассматривается возможность включать иллюминацию в праздничные дни до 12 часов ночи, а в Новый год – на все время празднования.
Сейчас на башне горят флаги России и Татарстана, надпись «Я люблю Казань» на русском и английском языках, а также футбольный мяч, различные орнаменты и многое другое.
В состав светохудожественной установки входят 6500 светодиодов, около 3,5 км гирлянд и 20 прожекторов. Общее потребление энергии в зависимости от загрузки составляет до 8 кВт. Общая стоимость конструкции – 8,5 млн рублей, ее монтаж занял два месяца.
«Приносим извинения жителям города. Когда велись активные работы по монтажу, мы были вынуждены выключать вещание. И это создавало неудобства для жителей Казани. Мы это чувствовали, понимали – приносим извинения», – заключил Якимов.
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