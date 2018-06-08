Главное
УНИКС не попал в Евролигу

Татар-информ

8 июня 2018, 22:18

Политика

Маккейн раскритиковал Трампа за предложение вернуть РФ в «Большую восьмерку»

Рекомендуем

Сенатор обвинил Президента в демонстрации противникам «почтения и уважения», которые причитаются союзникам.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Член Сената США от штата Аризона Джон Маккейн раскритиковал предложение Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о возвращении России в «Большую восьмерку». Об этом говорится в опубликованном на сайте политика заявлении, передает RT.

Председатель Комитета Сената по Вооруженным силам счел слова американского лидера «необъяснимыми» и добавил, что тот выказал противникам Штатов «почтение и уважение», которые полагаются их ближайшим союзникам.

По мнению члена Сената, возглавляющий страну его соратник по Республиканской партии проявляет презрение к странам, разделяющим американские ценности. Он увидел в таком поведении Трампа противоположность «принципиальному реализму» и путь к ослаблению влияния США. 

Следующая новость

Шаймиев поприветствовал нового Генконсула Казахстана в Казани

Новости дня
00:30
МВД отвергло информацию об уничтожении данных заключенных ГУЛАГа
00:20
Акцию «Остановись до переезда» в Казанском регионе ГЖД поддержали четыре тысячи водителей

В Казанском регионе ГЖД мероприятия акции прошли на 43 переездах в Татарстане, Чувашии и Марий Эл.

8.06 23:57
Прифтис: «Главная причина поражения – потеря концентрации»

Наставник УНИКСа призвал подопечных сконцентрироваться на игре с «Зенитом» за третье место.

8.06 23:50
Двое россиян погибли на отдыхе в турецкой Анталье
8.06 23:40
На встрече с читателями в Казани Гузель Яхина заявила о нежелании называться «татарским Шолоховым»

Писательница презентовала свой новый роман «Дети мои» в Нацбиблиотеке РТ и ответила на многочисленные вопросы читателей.

8.06 23:26
В Казани пройдет детский праздник «Мы любим Кремль!»

Для гостей фестиваля «Мы любим Кремль!» организуют рок-концерт, литературные викторины, буккроссинг, ролевые чтения.

8.06 23:14
УНИКС не попал в Евролигу

Казанский клуб в полуфинале Единой лиги ВТБ уступил «Химкам».

8.06 23:08
Путин записал видеообращение по случаю ЧМ-2018
8.06 23:02
Инклюзивная студия «Э-моция» даст серию спектаклей в Нижнекамском районе

Коллектив представит спектакль «Страна сломанных игрушек».

8.06 22:48
Мюллер в рамках дела Манафорта предъявил обвинения россиянину
8.06 22:32
В Елабужском районе снизилась рождаемость

Чаще всего елабужанки рожали второго ребенка, а вот одна из горожанок мамой стала в восьмой раз.

8.06 22:32
В Казани на телевышке зажглись 6500 светодиодов

Светодинамическое освещение позволяет выстроить почти любую композицию.

8.06 22:18
Маккейн раскритиковал Трампа за предложение вернуть РФ в «Большую восьмерку»
8.06 22:08
В Альметьевске завершился уличный фестиваль «Бяки Буки»

В сквере «Литературный дворик» состоялось открытие третьей скульптуры в честь гостя фестиваля «Бяки Буки», победившего в голосовании среди детей.

8.06 22:03
Рафис Бурганов призвал родителей ответственно подойти к организации летнего отдыха детей

Глава Минобрнауки РТ напомнил о важности соблюдения правил дорожного движения и поведения на воде.

8.06 21:58
Меньшов рассказал о случайном появлении Игоря Ляха в фильме «Любовь и голуби»
8.06 21:52
Роскомнадзор снял блокировку семи миллионов IP-адресов

Разблокированные подсети связаны с корпорацией Amazon.

8.06 21:34
В Татарстане разработают механизм дальнейшего использования просроченных продуктов

Глава отделения Всероссийского общества охраны природы в РТ предложила создать научно-экспериментальную организацию «Эковторпродукт».

8.06 21:28
В казанском жилкомплексе «Весна» открылся новый детский сад

Участие в церемонии открытия приняли Президент Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин.

8.06 21:26
В Елабуге заработала новая врачебная амбулатория

Новое медучреждение будет обслуживать около 3 тыс. жителей исторической части города.

8.06 21:12
Фонды Нацмузея РТ пополнили экспонаты от трудовых отрядов Татарстана

5 и 6 июня сотрудники музея принимали материалы от руководства и рядовых бойцов студенческих стройотрядов разных поколений.

8.06 20:58
Академия Игоря Крутого выступит на молочном фестивале в Казани

В Горкинско-Ометьевском лесу состоится молочный фестиваль «Обнимама».

8.06 20:44
Турецкая компания вложит 100 млн долларов в очистку сточных вод в Крыму
8.06 20:30
Тарантино снимет Аль Пачино в фильме о маньяке Мэнсоне
8.06 20:18
Китай полностью профинансирует строительство блоков Тяньваньской АЭС и АЭС «Сюйдапу»
События

08 июняОчередной строительный скандал в Челнах, или «тёмные лошадки» в подземных переходах

08 июняСкольким татарстанцам ежегодно помогают соцработники: Эльмира Зарипова – о благородстве души

08 июняОтдельный дизайн-код для исторического центра, деревянный хай-тек и аутентичный транспорт: каким казанцы видят исторический центр города

08 июняЕвгений Гришковец: «Казань, пожалуй, один из немногих городов, сущность которых сильно поменялась за 30 лет»

08 июня8 – 10 июня в Казани: Макс Барских, подводная охота и Летний книжный фестиваль

08 июняДиректор Казанского филиала Университета юстиции: У нас грандиозные планы — мы намерены принять 500 абитуриентов

07 июня«Мать ребенка плакала над телом: «Укройте его, он мерзнет!». В Мензелинске утонул 5-летний мальчик