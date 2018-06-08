Маккейн раскритиковал Трампа за предложение вернуть РФ в «Большую восьмерку»

Сенатор обвинил Президента в демонстрации противникам «почтения и уважения», которые причитаются союзникам.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Член Сената США от штата Аризона Джон Маккейн раскритиковал предложение Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о возвращении России в «Большую восьмерку». Об этом говорится в опубликованном на сайте политика заявлении, передает RT.

Председатель Комитета Сената по Вооруженным силам счел слова американского лидера «необъяснимыми» и добавил, что тот выказал противникам Штатов «почтение и уважение», которые полагаются их ближайшим союзникам.

По мнению члена Сената, возглавляющий страну его соратник по Республиканской партии проявляет презрение к странам, разделяющим американские ценности. Он увидел в таком поведении Трампа противоположность «принципиальному реализму» и путь к ослаблению влияния США.