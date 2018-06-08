Роскомнадзор снял блокировку семи миллионов IP-адресов

Разблокированные подсети связаны с корпорацией Amazon.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Роскомнадзор подтвердил снятие блокировки с 7 млн IP-адресов, доступ к которым ранее был ограничен на территории России в связи с попытками заблокировать мессенджер Telegram, передает ТАСС.

В пресс-службе ведомства пояснили, что блокировка была снята с подсетей, которые более не используются Telegram’ом для работы на территории РФ.

Ранее об удалении из Ресстра запрещенных сайтов примерно 7 млн адресов, связанных с корпорацией Amazon, рассказал мониторящий блокировки Telegram-канал RKNSowtimweb.telegram.org/#/im.

Согласно информации сайта Usher2.Club, IP-адреса были разблокированы сегодня в 18.45 по Москве. По-прежнему заблокированными остаются примерно 3,8 млн адресов.