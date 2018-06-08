Рафис Бурганов призвал родителей ответственно подойти к организации летнего отдыха детей

Глава Минобрнауки РТ напомнил о важности соблюдения правил дорожного движения и поведения на воде.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Сегодня на республиканском родительском интернет-собрании глава Минобрнауки Татарстана Рафис Бурганов призвал родителей и педагогов обратить особое внимание на организацию летнего отдыха детей.

«Завершается учебный год. И летняя оздоровительная кампания уже стартовала. Это очень ответственная пора не только для детей, но и для взрослых, обеспечивающих этот отдых, для родителей. На прошлой неделе мы посетили отдельные лагеря, где начали работать смены», – отметил министр образования и науки РТ.

Вице-премьер отметил, что в этом году в лагерях отдохнут около 220 тыс. татарстанских детей. «Они должны организованно пройти отдых и оздоровление, не нанеся ущерб здоровью, наоборот, полностью восстановив свои силы», – подчеркнул он.

Рафис Бурганов призвал родителей соблюдать правила дорожного движения и поведения на воде. «Дети всегда берут пример со взрослых», – напомнил он.