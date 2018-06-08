Меньшов рассказал о случайном появлении Игоря Ляха в фильме «Любовь и голуби»

По словам режиссера, с ролью Леньки актер справился наиболее точно и убедительно, получив признание советского зрителя.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Режиссер Владимир Меньшов выразил соболезнования по поводу кончины актера Игоря Ляха, а также рассказал о неожиданном повороте в карьере артиста.

В комментарии телеканалу «360» мэтр заметил, что на роль Леньки в картину «Любовь и голуби» он утвердил другого актера, но тот не смог приехать в назначенный день, поэтому срочно вызвали Ляха.

С ролью Леньки актер справился наиболее точно и убедительно, завоевав в результате признание советского зрителя.

Смерть Ляха шокировала Меньшова. Режиссер констатировал, что по современным меркам это скоропостижная и преждевременная смерть. Кинематографист добавил, что Игорь Лях был на поколение с лишним моложе его: «Мне очень жаль», – сказал он.

Ранее сообщалось, что Игорь Лях скончался от остановки сердца у себя дома.