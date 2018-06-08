В казанском жилкомплексе «Весна» открылся новый детский сад

Участие в церемонии открытия приняли Президент Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Сегодня в казанском жилом комплексе «Весна» состоялось открытие нового детского сада № 159 «Навруз». Участие в торжественной церемонии приняли Президент Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин, сообщает пресс-служба главы республики.

Детсад комбинированного типа рассчитан на 340 мест расположен по адресу: ул. Фикрята Табеева, д. 6. Территория учреждения огорожена и закрыта от посторонних, во дворе созданы игровые зоны. Всего здесь будут функционировать 17 групп. Здание возведено по федеральной целевой программе «Жилище», отмечает пресс-служба мэрии.

В своей речи Президент РТ поздравил жителей микрорайона с открытием детсада и напомнил о важности наличия у детей возможностей для развития с раннего возраста. Он поблагодарил строителей за успешную реализацию проекта, а сотрудникам пожелал успехов в работе.

Мэр Казани же поблагодарил лидера республики за внимание, уделяемое вопросам модернизации и строительства объектов образования.

После завершения церемонии Минниханов осмотрел помещения детсада.

В учреждении будет уделяться внимание как культурному, так и спортивному развитию малышей. Их будут приобщать к театру, хореографии и фольклору. Запланированы секции аэробики, гимнастики и фитболла. Кроме того, предусмотрено экологическое воспитание детей. В полилингвальном кабинете воспитанники детсада смогут изучать английский, русский и татарский языки.