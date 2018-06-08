В Татарстане разработают механизм дальнейшего использования просроченных продуктов

Глава отделения Всероссийского общества охраны природы в РТ предложила создать научно-экспериментальную организацию «Эковторпродукт».

(Казань, 8 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане разработают механизм утилизации, обезвреживания просроченных, некондиционных, контрафактных пищевых продуктов путем их дальнейшего использования. Соответствующий вопрос был рассмотрен сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

Председатель комитета Тахир Хадеев отметил, что в мире ежегодно пропадает и уничтожается почти треть производимых продуктов питания, а это более 1,3 млрд т. «В России, хотя продуктовая корзина дорога, 20 процентов пищевых отходов выбрасывается», – подчеркнул он.

Расчетный годовой объем пищевых отходов в Татарстане (по данным территориальной схемы обращения с отходами) составляет около 300 тыс. т. Основная их часть захоранивается на полигонах твердых коммунальных отходов, повышая риск возгораний из-за выделения горючих свалочных газов.

«В основном идет речь о захоронении этого вида отходов. На свалках города образуется большое количество пищевых отходов, которые могут стать источником распространения эпидемии», – заметил в своем выступлении эксперт-консультант Владимир Пеньковцев.

Он привел в пример другие города России, где работа с просроченными пищевыми продуктами ведется в трех направлениях: захоронение, обработка или сжигание.

«Просроченные продукты, не потерявшие полезных свойств, можно использовать для кормления животных в питомниках, приютах. Предлагаем создать группу, которая может собрать сведения и дальше разрабатывать этот вопрос», – сказал эксперт.

Руководитель республиканского отделения Всероссийского общества охраны природы Татьяна Лядова согласилась, что значительная часть пищевой продукции после проверки и соответствующей подготовки может быть использована в питомниках животных, зоологических уголках, ветеринарных службах, охотничьих хозяйствах, свиноводческих и кролиководческих фермах, зоопарках.

«В большинстве организаций оптово-розничной торговли продуктами питания, крупных супермаркетах сложилась крайне неблагоприятная обстановка с утилизацией пищевых продуктов, не пригодных к реализации из-за истечения срока годности», – констатировала она.

«Заинтересованные специалисты разрабатывают программу научно-технического обеспечения вопросов утилизации, обезвреживания списанной, непродажной пищевой продукции. Для координации деятельности по сбору и анализу образцов продукции, хранению, транспортировке и ее переработке, утилизации предполагается создание организации "Эковторпродукт" как научно-экспериментального предприятия экологического профиля. К Президенту Татарстана обратились с просьбой оказать содействие по внедрению и реализации этого экологического проекта, а также по его включению в целевую программу развития биотехнологий в РТ на 2010 – 2020 годы», – сообщила Лядова.

По ее словам, письмо было переадресовано в Минсельхозпрод и Минэкологии республики, где порекомендовали обратиться в Госсовет Татарстана.

«Прошу рассмотреть этот вопрос, – заявила докладчик. – Такие продукты нужно перерабатывать, а не выбрасывать».

«Есть организации, которые могли бы использовать эти продукты, – ответил Хадеев. – Разработана схема обращения с твердыми коммунальными отходами, но все равно механизма пока нет».

Заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабмина РТ Айрат Гараев добавил, что для дальнейшего использования просроченных продуктов требуется их экспертиза.

В завершение заседания председатель комитета предложил обсудить вопрос совместно с Минпромторгом, Минсельхозпродом, Главным управлением ветеринарии Кабинета Министров и Роспотребнадзором республики. «Вопрос необходимо проработать, его решение потребует не одного дня», – заключил Хадеев.