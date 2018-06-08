Татарстанцы примут участие в соревнованиях юнармейского лагеря «Гвардеец»

Первую смену лагеря откроет полпред Президента России в ПФО Михаил Бабич.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Команда Татарстанского кадетского корпуса ПФО им. Героя Советского Союза Гани Сафиуллина примет участие в соревнованиях специализированной смены для кадетских корпусов юнармейского оборонно-спортивного лагеря ПФО «Гвардеец». Об этом сообщает аппарат главного федерального инспектора по Республике Татарстан.

Первую смену лагеря в городе Кстово Нижегородской области откроют полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич и глава Нижегородской области Глеб Никитин.

В трех сменах лагеря будут участвовать команды из Татарстана.