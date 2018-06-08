В Госсовете РТ предложили построить межмуниципальные приюты для бездомных животных

На заседании парламента с предложением о строительстве межмуниципальных приютов выступили представители исполкома Казани и ветслужбы РТ.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Построить межмуниципальные приюты для безнадзорных животных на землях соседних с Казанью муниципальных образований предложили сегодня докладчики на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

По словам руководителя комитета Тахира Хадеева, приюты для бездомных животных функционируют только в шести муниципалитетах Татарстана – Казани, Набережных Челнах, Зеленодольске, Елабуге, Агрызском и Лаишевском районах.

«Этого недостаточно для решения содержания отловленных бездомных животных. Мы не раз обращались в Правительство республики с просьбой рассмотреть на своем заседании вопросы разработки и строительства типовых бюджетных проектов – приютов для безнадзорных животных, как для городских округов, так и муниципальных районов, в том числе на условиях государственно-частного партнерства. Вопрос до сих пор остается нерешенным», – сказал он.

Заместитель начальника ГУВ Кабмина РТ Айрат Гараев подчеркнул, что предварительная стоимость строительства типового приюта вместимостью до 3 тыс. бездомных животных составит около 80 – 100 млн рублей. Дальнейшие расходы по его содержанию обойдутся примерно в 50 млн рублей в год.

«В этой связи представляется целесообразным оказать содействие в развитии существующих приютов. В частности, в Кировском и Приволжском районах Казани у нас имеются “Зоозабота” и “ЗооСпас”, которые осуществляют свою деятельность на общественных началах. Можно изучить возможность расширения занимаемой площади и создать условия для увеличения вмещаемости приютов», – заметил он.

Гараев предложил организовать работу на условиях государственно-частного партнерства, где государство обеспечивает условия по созданию и содержанию инфраструктуры, а также субсидирование определенных услуг. «Учредить гранты на создание условий по содержанию животных через систему государственного муниципального заказа или целевых потребительских субсидий. Или путем представления в безвозмездное пользование земельных участков и другие меры», – добавил он.

Кроме того, докладчик рекомендовал изучить опыт Москвы и Московской области, где функционирует около 12 муниципальных приютов для безнадзорных животных. На их содержание из муниципального бюджета выделяются финансовые средства.

«При строительстве муниципальных приютов предлагаем определить пригородные районы городов Татарстана. Источником финансирования при создании межмуниципальных приютов предлагаем определить привлеченные средства частных инвестиций юрлиц, индивидуальных предпринимателей и спонсорской помощи граждан, а также путем частичного софинансирования мероприятий из государственного бюджета», – отметил замначальника ГУВ Кабмина РТ.

По его мнению, на законодательном уровне необходимо решить вопрос обязательной регистрации домашних животных и административной ответственности их собственников, выбросивших на улицу питомцев. «Без этого проблема безнадзорных животных не решится. Построенные межмуниципальные приюты будут быстро наполняться новыми животными», – уверен Гараев.

Он попросил депутатов Госсовета Татарстана выйти с обращением в Госдуму о принятии федерального законопроекта об ответственном обращении с животными.

Для решения проблемы с безнадзорными животными в 2017-2018 годах в Исполнительном комитете Казани были проведены заседания с участием представителей зоозащитных организаций, рассказал заместитель председателя Комитета ЖКХ исполкома столицы РТ Альмир Курбанов.

«В процессе обсуждения стороны пришли к единому мнению, что необходимо решение ряда системных вопросов, в том числе строительство пунктов передержки и стерилизации животных. Были сформулированы совместные предложения по корректировке действующего законодательства в данной сфере, которые были направлены Государственному советнику РТ Минтимеру Шаймиеву, в Главное управление ветеринарии Кабинета Министров РТ», – сообщил он.

По его словам, после обсуждений стало ясно, что для реализации программы «Отлов – Стерилизация – Вакцинация – Возврат» необходимы пункты передержки и стерилизации животных. Они должны включать 150 – 200 вольеров, две операционные, послеоперационный блок, кабинет терапии, комнату для сотрудников, кухню и неутепленный ангар под сухой корм, технические помещения, зону выгула, места для парковки.

«Для строительства этих вольеров необходимо 3 га земли. Хотя в Казани для такого количества животных вряд ли найдется столько земельных участков», – констатировал докладчик.

Вместе с тем, строительство приютов на большое количество животных он счел нецелесообразным, так как при содержании в одном месте более 400 – 500 голов увеличивается риск эпидемий и сложнее обеспечить должный уход.

«К сожалению, в полномочия муниципалитета строительство и содержание приютов и пунктов передержки безнадзорных животных не входят, финансирование данного вида работ городским бюджетом не предусмотрено, – подчеркнул Курбанов. – Возможно, стоит построить межмуниципальные приюты на землях соседних муниципальных образований. Четыре – пять приютов решили бы спорные вопросы, которые сегодня есть».

В Пестречинском районе республики ежедневно отлавливается около 2-3 безнадзорных животных, за год – около 700 – 800, заметил и. о. заместителя руководителя исполкома муниципалитета Дамир Байгильдин.

«Руководство района считает, что это большая проблема. Мы лишь можем выделить 2 га земли на территории района для строительства межмуниципального питомника», – заключил он.