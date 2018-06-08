Озвучена причина смерти Игоря Ляха

Мужчина скончался у себя дома в возрасте 55 лет.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Стало известно, что заслуженный артист России, актер Игорь Лях скончался от остановки сердца, пишет газета «Известия».



Мужчина скончался у себя дома в возрасте 55 лет. Врачи не смогли ему ничем помочь.

Актер сыграл в фильмах «Недоросль», «Мой любимый клоун», «Святое дело», «Тариф новогодний», «Елки-3», «Жажда», «Жизнь и судьба». Последней работой актера стала эпизодическая роль в фильме «В час беды» в 2014 году.



21 апреля скончалась актриса Нина Дорошина, которая также стала популярной благодаря фильму «Любовь и голуби». Народная артистка РСФСР умерла на 84-м году жизни у себя дома после остановки сердца.