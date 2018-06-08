Греф одобрил идею повышения пенсионного возраста

Повышение пенсионного возраста необходимо в связи с тем, что отодвигается возраст дожития, считает глава Сбербанка.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Глава Сбербанка Герман Греф с одобрением отозвался об идее повышения пенсионного возраста, сообщает ТАСС.

По мнению Грефа, повышение пенсионного возраста — правильный процесс. «Женщины в 55 лет рожают детей», возраст дожития отодвигается, а значит, прежний пенсионный возраст уже не актуален.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что, по информации СМИ, в Правительстве определились с новым пенсионным возрастом.