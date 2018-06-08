Метшин прогулялся по новому променаду от «Козьей слободы» до будущего фанфеста

Мэру Казани доложили, что функционально площадка у Центра семьи «Казан» готова к открытию.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Мэр Казани Ильсур Метшин во время прогулки от станции метро «Козья слобода» до территории будущего фанфеста оценил готовность нового променада и территории перед Центром семьи «Казань», сообщает пресс-служба мэрии Казани.

О готовности площадки к проведению фанфеста градоначальнику доложил заместител гендиректора Дирекции спортивных и социальных проектов Марат Закиров. Он сказал, что осталось только все протестировать: повторно отладить систему управления фестиваля, отработать взаимодействие всех городских служб, внешних силовых ведомств.

«Фестиваль болельщиков стал серьезным толчком развития этой площадки у Центра семьи "Казан", здесь останется вся инфраструктура и оборудование, что позволит в будущем проводить мероприятия любого уровня», — подчеркнул Закиров.

Ресторанный комплекс Метшину презетовала директор Департамента продовольствия и социального питания Казани Гузель Ананьева. Его главным плюсом должно стать быстрое обслуживание. Для этого же в меню предусмотрены только «круглые» цены, а больших очередей не должно возникать, ведь для гостей будут работать почти 40 касс.

От станции метро «Козья слобода» к «Чаше» теперь ведет благоустроенный бульвар. Для удобства предусмотрели все: от современного туалетного модуля до велодорожек и арт-объектов.

Что касается озеленения, то сейчас рабочие продолжают укладывать газон. На территории уже убрали поросли, посадили липы, тополя и 3,5 тысячи кустарников. На площади в 1,4 тыс. кв. м. высадили многолетние и однолетние цветы.

По словам заместителя руководителя — председателя Комитета внешнего благоустройства Игоря Куляжева, пешеходный променад органично вписался в архитектурный облик улицы Декабристов.

Фестиваль болельщиков будет работать с 14 июня по 15 июля, кроме выходных дней — 29 июня, 5 июля, 8, 9, 12 и 13 июля. Единовременно здесь могут разместиться порядка 25 тысяч человек.