Метшин: Нужно не домики какие-то отдельные утверждать, а всю концепцию

Мэру Казани презентовали техническое задание концепции устойчивого развития исторического поселения города.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). Мэру Казани Ильсуру Метшину презентовали техническое задание концепции устойчивого развития исторического поселения города. Работа над ним будет длиться около года.

Рабочая группа в составе градостроителей, чиновников, архитекторов, художников, музейщиков и девелоперов разрабатывала основные тезисы к ТЗ в течение двух дней. Инициатором встреч стала помощник Президента Татарстана Олеся Балтусова.

Как рассказал казанский архитектор Олег Маклаков, при составлении концепции необходимо выделить основные ценности города с точки зрения горожан. Кроме того, важно учесть мнения всех заинтересованных сторон, которых условно выделили в консерваторов и реформаторов.

Итоговый документ должен соответствовать нескольким требованиям, продолжил докладчик. Это повышение качества архитектуры, прозрачность градостроительных регламентов, переход к созидательной стратегии, доступность общественных пространств и транспорта.

Он напомнил собравшимся об основных «зонах конфликта»: Ягодная слобода, ТЦ «Кольцо», ул. Хади Такташ, территория Третьей Горы и набережная Волги. Там будут реализовываться локальные проекты и апробироваться разные методы, возможно, уже через три месяца.

Затем слово взял приглашенный эксперт — основатель Центра прикладной урбанистики Святослав Мурунов. По его словам, закрытость — это то, что объединяет многие неуспешные проекты России.

«Сама рабочая группа (по разработке концепции — прим. Т-и) — максимально открытая система, где каждый имеет право голоса, где спор является благом, а конфликт — ресурсом развития», — начал выступление Мурунов.

Эксперт отметил, что в рамках группе будет также максимальная коммуникация. Возможно, будет создан отдельный сайт. Он рассказал о необходимости в этих целях проведения открытых встреч, воркшопов, экскурсий и т. д.

Основатель центра подчеркнул, что рабочая группа нацелена на конкретный результат. Единая концепция даст художникам отдельный дизайн-код для исторического центра.

«Мы хотим попробовать культуру перевести в язык смыслов, чтобы появилось представление, что такое Казань, чем она отличается от остальных городов, но сделать это в прикладном ключе, чтобы можно было порождать современную казанскую архитектуру, чтобы можно было язык истории перевести на язык событий. Особое внимание будем уделять татарскому языку, потому что культурные коды скрыты в том числе и в языке. И еще мы закладываем в эту работу манифест будущим поколениям казанцев», — подытожил специалист.

Мэр Казани рассказал, что давно мечтал об этом — перейти от комиссии города по исторической застройке к тому, когда этим делом займутся профессионалы.

«Мы вместе с вами доросли до того, что нужно не домики какие-то отдельные утверждать, а всю концепцию. Я как мэр, как житель Казани, счастлив, что такие разные люди собрались в этом коллективе. В споре рождается истина. Конфликт — это двигатель, если он не затягивается на месяцы. Потому что ждут застройщики. Мы с вами не дачный домик строим, а целый центр Казани. Мы должны избежать градостроительных ошибок», — обратился к рабочей группе Метшин.

Олеся Балтусова добавила, что рабочая группа еще ждет утверждения.

«Мы собрали всех, кто плотно работает с центром города. Мы давно ждали, что все мы соберемся, выявим общие тезисы, разработаем правила, понятные всем», — заявила помощник Президента РТ.