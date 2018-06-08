Проверка волонтеров ЧМ-2018 в Казани пройдет в День России

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Фото: kzn.ru
(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Городские волонтеры, помогающие в дни проведения чемпионата мира по футболу в Казани, пройдут проверку 12 июня в День России, сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Заместитель гендиректора Дирекции спортивных и социальных проектов Марат Закиров считает, что в этот день получится протестировать все возможности площадки перед Центром семьи «Казан».
«Нам важно в этот день задействовать максимальное количество обслуживающего персонала, чтобы они все прочувствовали, как на площадке будут организованы процессы в дни проведения фестиваля», — сказал Закиров.
Волонтерский центр уже работает на площадке Фестиваля болельщиков. На ней задействуют больше 200 волонтеров. Некоторые из них работали в качестве добровольцев в прошлом году во время проведения матчей Кубка Конфедераций FIFA.
С волонтерами пообщался мэр Казани Ильсур Метшин. Он отметил, что у города уже есть опыт проведения крупных спортивных событий — Универсиада, Чемпионат по водным видам спорта FINA, Кубок Конфедераций. Уже тогда гости отмечали, какие гостеприимные люди здесь живут и какие необыкновенные волонтеры работают.
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