Проверка волонтеров ЧМ-2018 в Казани пройдет в День России

Некоторые волонтеры, участвующие в мундиале, работали во время проведения матчей Кубка Конфедераций FIFA.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Городские волонтеры, помогающие в дни проведения чемпионата мира по футболу в Казани, пройдут проверку 12 июня в День России, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Заместитель гендиректора Дирекции спортивных и социальных проектов Марат Закиров считает, что в этот день получится протестировать все возможности площадки перед Центром семьи «Казан».

«Нам важно в этот день задействовать максимальное количество обслуживающего персонала, чтобы они все прочувствовали, как на площадке будут организованы процессы в дни проведения фестиваля», — сказал Закиров.

Волонтерский центр уже работает на площадке Фестиваля болельщиков. На ней задействуют больше 200 волонтеров. Некоторые из них работали в качестве добровольцев в прошлом году во время проведения матчей Кубка Конфедераций FIFA.

С волонтерами пообщался мэр Казани Ильсур Метшин. Он отметил, что у города уже есть опыт проведения крупных спортивных событий — Универсиада, Чемпионат по водным видам спорта FINA, Кубок Конфедераций. Уже тогда гости отмечали, какие гостеприимные люди здесь живут и какие необыкновенные волонтеры работают.

«Ваши радушие, улыбки, умение работать понадобятся вам не пару дней, а целый месяц. Это нелегко, но я уверен, что вы справитесь», — сказал казанский градоначальник.