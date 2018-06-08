В Альметьевске установят сотни камер с функцией распознавания лиц

Пилотный проект по внедрению самой быстрой в мире системы распознавания лиц от NtechLab был запущен в Альметьевске в феврале 2018 года.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). В Альметьевске в сентябре установят несколько сотен камер с технологией распознавания лиц от компании NtechLab. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» на конференции ЦИПР-2018 сообщил заместитель премьер-министра РТ — министр информатизации и связи Роман Шайхутдинов.

«Систему распознавания лиц в Альметьевске пропилотировали, а сейчас стоит задача ее там запустить. Я думаю, она будет запущена с началом учебного года», — отметил Шайхутдинов.

Систему распознавания лиц в дальнейшем планируется внедрять в других татарстанских городах. Когда видеокамеры с функцией распознавания лиц появятся в Казани, министр информатизации РТ не уточнил. По его словам, необходимо сначала «обкатать систему в Альметьевске и понять ее эффективность».

«Основная задача — это отработать организационное взаимодействие с правоохранительными органами и правильно интегрировать существующую систему камер в платформу распознавания лиц», — подчеркнул министр.

На вопрос, сколько видеокамер установят в Альметьевске, Шайхутдинов ответил, что «будет задействовано несколько сотен камер».

В феврале этого года в Альметьевске в формате пилотного проекта были установлены 25 видеокамер с самой быстрой в мире системой распознавания лиц от российской компании NtechLab. Cистема анализирует лица людей и ищет их по базе данных в 1 млрд лиц меньше чем за полсекунды. Интеграция алгоритма в систему видеонаблюдения позволяет существенно повысить эффективность поиска и задержания преступников правоохранительными органами.