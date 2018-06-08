Минобороны РФ оценило новость о перехвате российского корабля самолетом Украины

Информацию одесской газеты о якобы успешном «перехвате» украинским Ан-26 корабля РФ в ведомстве назвали «гротескной новостью».

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). В Минобороны РФ назвали информацию о перехвате российского боевого корабля украинским самолетом Ан-26 «гротескной новостью», передает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова.

Некоторые СМИ сообщили, что военно-транспортный самолет Украины Ан-26 перехватил малый ракетный корабль ВМФ России в Черном море. Сообщалось, что после этого боевой корабль РФ ушел в открытое море.

Новость об этом Конашенков назвал гротескной и отметил, что «неисчерпаемый юмор одесситов жив, несмотря ни на что». Представитель Минобороны РФ предположил, что информация была «спланированной эксклюзивной утечкой безграмотных пропагандистов ВСУ [Вооруженных сил Украины]».

По мнению генерала, не стоит удивляться, если вскоре появится информаци я «об успешных „перехватах“ российских самолетов-истребителей рыболовецкими сетями украинских сейнеров».