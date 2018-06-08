В Казани ограничат движение по Горьковскому шоссе

Движение будет перекрыто с 8 до 18 часов.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Движение транспорта по Горьковскому шоссе в Казани частично ограничат в субботу, 9 июня. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на постановление, подписанное в исполкоме столицы Татарстана.

Проезд автомобилей будет запрещен в связи с проведением «Кросса корпораций». Так, с 8 утра до 6 часов вечера движение транспорта будет перекрыто на участке между ЖК «Залесный сити» и лагерями «Заречье» и «Солнечный».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что команды Татарстана встретятся на трассе «Кросса корпораций».