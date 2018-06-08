Страшная авария в казанском поселке Салмачи попала в объектив видеокамеры

В результате ДТП пострадали по меньшей мере два человека.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). В распоряжении ИА «Татар-информ» появилось видео серьезной аварии, произошедшей сегодня в казанском поселке Салмачи.

По предварительным данным, ДТП произошло сегодня днем. Участниками страшной аварии стали два автомобиля.

На кадрах видеозаписи видно, что оба автомобиля искорежены. Белый внедорожник от удара вылетел с дороги в кювет и буквально превратился в груду металла.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Минздрава РТ, в результате аварии пострадали два человека. На машинах скорой помощи их доставили в травмацентр РКБ.