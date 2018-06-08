В Казанской консерватории прошли съемки фильма к юбилею татарского певца Рената Ибрагимова

Прославленный выпускник консерватории на один день вернулся в стены alma mater.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Накануне днем, 7 июня, в Казанской консерватории им. Н. Жиганова прошли съемки фильма к 70-летнему юбилею татарского эстрадного певца Рената Ибрагимова. Выход биографической киноленты на экраны планируется уже осенью этого года. Производством фильма занимается компания «ТВ Центр».

Во время съемок прославленный выпускник консерватории, народный артист России и Татарстана на один день вернулся в стены alma mater. Певец встретился со своими однокурсниками – ректором консерватории Рубином Абдуллиным и заведующей вокальной кафедрой Зилей Сунгатуллиной. Ренат Ибрагимов вручил коллегам свою книгу «Избранное».

В книге почетных гостей консерватории Ренат Ибрагимов оставил памятную запись: «Моим родным пенатам – Казанской консерватории и ее славным педагогам дальнейшего процветания и совершенства!».