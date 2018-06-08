Во время ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде будут пускать в кремль по паспорту

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Чтобы попасть на территорию кремля в Нижнем Новгороде во время чемпионата мира по футболу, будет необходимо предъявить паспорт. Об этом сообщает портал Newsnn.ru со ссылкой на арбитражный суд области.
Отмечается, что особый режим доступа будет действовать с 10 июня по 16 июля.
Попасть в кремль можно будет через арки Северной, Никольской и Кладовой башен, тогда как в некоторые дни проход через арку Дмитриевской башни будет перекрыт. Кроме того, на все время чемпионата закроют проход через арку Пороховой башни.
Пройти на территорию кремля можно будет ежедневно с 8.00 до 21.00.
Чтобы посетить арбитражный суд, нижегородцы должна представить определение суда о назначении дела или другой документ, где указаны дата, место и время рассмотрения спора.
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