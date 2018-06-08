Помощник Бабича поздравил сотрудников Приволжского таможенного управления

Сергей Валенков от имени полпреда Президента РФ поблагодарил таможенников за ответственное и профессиональное отношение к работе.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Помощник полномочного представителя Президента РФ в ПФО Сергей Валенков поздравил сотрудников Приволжского таможенного управления с 25-летием образования ведомства. Об этом сообщает аппарат главного федерального инспектора по Республике Татарстан.

По случаю юбилейной даты в Нижнем Новгороде прошло торжественное собрание, на котором присутствовали представители власти, Федеральной таможенной службы России, руководители таможен и ветераны Приволжского таможенного управления.

От имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича таможенников поздравил помощник полпреда Сергей Валенков. Он отметил вклад сотрудников таможенных органов в развитие международного делового сотрудничества и улучшение инвестиционного климата.

«Борьба с контрабандой, незаконными схемами вывода денежных средств за рубеж и ухода от уплаты таможенных платежей способствует существенному подрыву теневого бизнеса и является важным звеном в системе обеспечения национальной безопасности державы», — сказал Валенков.

Он пожелал таможенникам крепкого здоровья, семейного счастья, мира, благополучия и новых успехов в службе на благо России.

Валенков вручил благодарственные письма полпреда Президента России в ПФО заместителю начальника управления — начальнику службы федеральных таможенных доходов Приволжского таможенного управления Николаю Харюшину и начальнику организационно-инспекторской службы Приволжского таможенного управления Елене Горелик.