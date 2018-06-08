Казанская консерватория закроет сезон концертом под управлением Клауса Альберта Бауэра

26 июня в ГБКЗ им. С. Сайдашева прозвучат сочинения Чайковского, Штрауса, Кальмана, Пьяццоллы в исполнении оркестра народных инструментов.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). 26 июня в Государственном большом концертном зале им. С. Сайдашева пройдет финальный музыкальный вечер концертного сезона Казанской консерватории им. Н. Жиганова. За пульт консерваторского оркестра народных инструментов встанет немецкий дирижер Клаус Альберт Бауэр. В этот вечер прозвучат сочинения Петра Чайковского, Иоганна Штрауса, Имре Кальмана и Астора Пьяццоллы.

Накануне вечером, 7 июня, консерватория завершила серию органных концертов – в ГБКЗ прошло сольное выступление органистки, воспитанницы класса профессора Рубина Абдуллина Фариды Нуруллоевой. Органистка исполнила сложную интересную программу, в которую вошли сочинения композиторов северогерманской школы – представителей эпохи барокко, и композиторов-романтиков: Дитриха Букстехуде, Иоганна Себастьяна Баха, Феликса Мендельсона, Иоганнеса Брамса, Александра Боэли.

Завершился концерт ярким произведением Камиля Сен-Санса – органным переложением знаменитой «Пляски смерти», которая известна всему миру как симфоническая поэма.