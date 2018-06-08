Скончался Ленька из фильма «Любовь и Голуби»

Игорь Лях также известен зрителям по фильмам «Мой любимый клоун», «Святое дело», «Тариф новогодний», «Елки-3», «Жажда», «Жизнь и судьба».

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Известный актер Игорь Лях, запомнившийся зрителям по роли Леньки в фильме «Любовь и Голуби», скончался на 56-м году жизни.



О смерти артиста сообщила его однокурсница Лариса Бравицкая в своем Facebook`e. «Сегодня ночью ушел из жизни мой однокурсник Игорь Лях...Игоречек, Ляшек. Я тебя запомню таким. Светлая память», – говорится в сообщении.



Заслуженный артист России в разные годы работал в Малом театре, Центральном академтеатре Российской армии, а также в Московском драмтеатре имени Ермоловой. Был преподавателем в Щепкинском училище.



Игорь Лях также известен зрителям по фильмам «Мой любимый клоун», «Святое дело», «Тариф новогодний», «Елки-3», «Жажда», «Жизнь и судьба».

Ранее сообщалось о смерти актера из «Убойной силы» и «Бандитского Петербурга» Леонида Неведомского.